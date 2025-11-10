ŠTA DA POSADITE U NOVEMBRU KAKO BISTE NA PROLEĆE IMALI SIGURAN ROD? Ovo je izbor iskusnih poljoprivrednika

MNOGI misle da sadnja voća počinje tek kad stigne proleće, ali istina je – novembar je pravo vreme da zasadite buduće mirise i ukuse aprila.

Foto D. Milovanović

Jesenje sunce još uvek greje, zemlja je vlažna i meka, a priroda se polako smiruje, savršeni uslovi da nove sadnice puste koren i započnu svoj život. Za sadnice s golim korenom, najbolje vreme je otprilike od kraja novembra (kasna jesen), pa do kraja marta (rano proleće), piše sajt Ideal Home.

Jesen - tiha pomoćnica svake bašte

Dok većina baštenskih radova prestaje, jesen tiho obavlja svoje čudo pod zemljom.Voćke posađene u novembru imaju dovoljno vremena da se ukorene, da se priviknu na tlo i da do proleća budu spremne za rast.

Tako će, kad ostali tek počnu da sade, vaše sadnice već imati malu prednost i prve zelene listove.

Foto:Z.Gligorijević

Voćke koje vole novembar

Neke vrste posebno vole jesenju sadnju. Ako želite da vaša bašta oživi već na proleće, obratite pažnju na ove vrste:

Jagode se sade dok zemlja još nije hladna. Ako ih posadite sada, u aprilu već možete da uberete prve crvene plodove.



se najbolje primaju kad se sade u jesen, dok zemlja ima dovoljno vlage.Rane sorte bresaka i kajsija vole da se "udome" pre zime, kako bi na proleće odmah krenule s novim pupoljcima.- jesenja sadnja pomaže da ih zimski mrazevi ne iznenade, već da ih zateknu spremne.

Pre sadnje, zemlju je dovoljno lagano prekopati i obogatiti organskim đubrivom. Nema potrebe za dubokim oranjem, dovoljno je da tlo "prodiše". Nakon sadnje, oko stabla rasporedite sloj malča (lišće, piljevinu ili slamu). Tako ćete sačuvati vlagu i zaštititi mlad koren od hladnoće.

Foto: Tanjug

Prolećna nagrada

Kada sneg spadne i dani postanu duži, prve zelene grančice biće znak da se trud isplatio. Dok drugi tek razmišljaju o sadnji, vaše voćke će već disati punim plućima i pripremati se za pupoljke.

Dok priroda odlazi na odmor, vi možete započeti novi ciklus života u svojoj bašti. Jer, svaka voćka posađena sada nosi obećanje - da će vas u aprilu nagraditi prvim cvetom, prvim plodom i onim osećajem da ste u pravo vreme uradili pravu stvar.

(Informer)

BONUS VIDEO: ULOŽITE PAMETNO NOVAC IZ SLAMARICE : Investirajte u samo jedan kvadrat