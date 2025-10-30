CZ ponovo gura meme kriptovalute - a ovaj novi pas bi mogao biti sledeći hit

SVIĐALO se to bivšem šefu Binancea, Changpengu Zhao-u (poznatijem kao „CZ“) ili ne, Binance meme kriptovalute ponovo rastu - i to zahvaljujući upravo njemu. Ali jedan token izgleda spremno da zablista samostalno: Maxi Doge (MAXI).

Ovaj snažni pas ima razlog da glasno laje - rođen je za pažnju u tržištu gde je upravo pažnja najvrednija valuta. Sa građom na koju bi i David Goggins bio ponosan, Maxi radi naporno, pokazuje mišiće i, u duhu Fort Minora, osigurava da „svi zapamte njegovo ime“.

I dok CZ-ovi tvitovi nastavljaju da hrane Binance meme scenu, Maxi Doge gradi svoj sopstveni momentum - mišić po mišić, meme po meme.

Trenutno je MAXI još u pretprodaji po ceni od $0.0002655 po tokenu, ali samo naredna dva dana pre nego što cena ponovo poraste u sledećoj rundi.

CZ ne može da zaustavi pumpanje meme kriptovaluta - čak i kada to pokuša

CZ jednostavno ne može da se oslobodi roja Binance trgovaca koji prate svaku njegovu objavu kao sveto pismo. Svaki put kada ovaj nedavno pomilovani osnivač čak i pomene reč „meme“ na X mreži, Binance meme-kriptovalute bukvalno polude.

Najnoviji primer je CZSTATUE, token lansiran u čast stvarne zlatne statue visoke 4,2 metra koja se gradi u Vašingtonu kao omaž CZ-u. Iako je CZ izričito upozorio ljude da je ne kupuju, token je skočio sa tržišne kapitalizacije od $300.000 na preko $9 miliona za samo nekoliko sati - rast od 30x.

Statua, koju finansiraju anonimni donatori, navodno će prikazivati CZ-ovu karakterističnu pozu sa četiri prsta, referencu na njegovu novogodišnju odluku iz 2023. da „ignoriše FUD“. Simbolično, još jedna meme kriptovaluta inspirisana tim trenutkom, 4, eksplodirala je ranije ovog meseca na tržišnu kapitalizaciju od $300 miliona nakon jednog CZ-ovog tvita.

Drugi tokeni povezani sa CZ-om sledili su isti obrazac. Binance Super Cycle (BSC) je skočio za 24.135%, dok je Binance Life (客服小何) porastao neverovatnih 54.000% unutar 24 sata nakon njegovog posta od 8. oktobra.

Jasno je da CZ-ov uticaj i dalje dominira Binance meme-kriptoscenom - dovoljan je samo jedan tvit da zapali tržište.

A dok smo kod paljenja, Maxi Doge pokušava da okupi istu zajednicu vernih trgovaca koja ima moć da lansira CZ-ove tokene, uključujući i one koji još uvek čekaju sledeći veliki rast Dogecoina (DOGE).

Prava „True Blue“ meme kriptovaluta je stigla - zove se MAXI

Kada govorimo o memetičkoj energiji, sve se svodi na autentičnost. U meme kulturi, ništa brže ne ubija momentum od pretvaranja da postoji „korisnost“. Istina je - nijedna meme kriptovaluta nikada nije uspela zbog savršenog „whitepapera“. Samo pogledajte priču o nastanku Dogecoina.

Meme kriptovalute uspevaju upravo zato što ne igraju po tradicionalnim pravilima. One su suprotnost ozbiljnim developerima koji u svakom dokumentu obećavaju revoluciju - i ironija je da baš zato uspevaju.

Maxi Doge savršeno pristaje tom kalupu - ili bolje rečeno, razbija ga. U sebi nosi humor i samouverenost koja je stvorila meme-kriptokulturu, dodajući joj sopstveni, neumorni pogon. U ovom prostoru, uspeh dolazi iz pretvaranja ozbiljnosti u satiru.

Ako je DOGE šeretski bocnuo Bitcoin, MAXI ne ismeva DOGE - on podseća tržište na ono što je duh te zajednice nekada bio. Čekati da DOGE ponovi rast iz 2021. isto je kao čekati da vam članstvo u teretani samo od sebe ojača mišiće. Prava uzbuđenost uvek dolazi od toga da prepoznate sledeći pokret pre svih drugih.

A tržište je uvek u potrazi za tim. Tokeni poput 4, Binance Super Cycle (BSC), Binance Life, i CZSTATUE su samo neki primeri.

Ako ih uhvatite rano - postajete deo priče. Ako zakasnite - ostajete da razmišljate šta biste sve mogli da uradite s tim novcem da ste ranije reagovali.

Sa MAXI-jem, priča je jednostavna - on je i dalje „underdog“, a to znači da je potencijalni rast prave „True Blue“ meme kriptovalute bukvalno astronomski.

Tajna viralnosti

Još jedan ključni sastojak iza svake uspešne meme kriptovalute je jednostavan: viralnost. Kada jedan token zapali kripto zajednicu, nastupa FOMO - odatle sve prerasta u jurnjavu za vrhom i gledanje grafikona.

Ali kako prepoznati koji meme token ima taj viralni potencijal? Odgovor je - zajednica. Ili kako je to rekao prorok meme kriptovaluta Murad Mahmudov - „sektaška posvećenost“.

Maxi Doge to koristi do maksimuma - već ima jaku ekipu vernih sledbenika koji stoje iza njega. To su isti momci koji idu „all-in“ - trgovci koji veruju samo u jedan token i ulažu s punim uverenjem, baš kao Elon Musk, „Dogefather“ sam.

Da se Maxi Doge ikada sreo s njim, verovatno bi mu prvo rekao da mora da ode u teretanu - ne iz sprdnje, već iz bratske dužnosti - pre nego što bi mu zahvalio za inspiraciju i duh potpunog rizika koji je Musk pokazao kad je sve uložio u Teslu dok su ga svi ismevali.

Ta viralnost možda je već počela. Poznati kripto influenser Crypto Series nedavno je objavio recenziju Maxi Dogea koja je privukla preko 30.000 pregleda. Deluje kao da je samo pitanje vremena kada će ovaj token stvarno poleteti.

Kako se pridružiti pretprodaji Maxi Doge-a

Ako želite da budete deo ekipe, posedovanje MAXI-ja je ključ. Posetite zvanični sajt Maxi Doge pretprodaje i kupite MAXI koristeći SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ili čak kreditnu karticu.

Tokeni kupljeni u pretprodaji mogu se odmah uložiti (staking) u nativni protokol projekta, koji trenutno nudi dinamičan APY od 80%.

Maxi Doge preporučuje Best Wallet za najbolje korisničko iskustvo, jer ga kripto zajednica smatra najboljim kripto i Bitcoin novčanikom na tržištu. Stanje pretprodaje se prikazuje direktno u aplikaciji, preuzimanje tokena je jednostavno kada postanu aktivni, a korisnici dobijaju i ekskluzivan pristup novim projektima kroz sekciju Upcoming Tokens u okviru Best Walle - a

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

Pridružite se zajednici Maxi Doge na X i Telegramu.

