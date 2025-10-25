VAŽNA VEST ZA MALINARE: Uredba o vanrendnoj meri podrške za skladištenje roda stupila danas na snagu

UREDBA o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu roda 2025. godine radi pravovremenog otklanjanja tržišnih poremećaja, za koju je opredeljeno 20 miliona dinara, stupila je danas na snagu.

Foto Pixabay free images

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ova uredba uređuje vanrednu interventnu meru državne podrške pravnom licu i preduzetniku koji skladišti malinu roda 2025. radi izmirenja njihovih obaveza prema proizvođačima, a propisuje i način sprovođenja, kao i finansijska sredstva.

Uredbom je utvrđeno da podršku može dobiti pravno lice i preduzetnik registrovan u Agenciji za privredne registre (APR), koje skladišti malinu roda 2025. u hladnjači upisanoj u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane kroz odobrenje kredita kod Banke Poštanske štedionice.

Kreditna podrška ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije (NBS).

Najviši iznos kredita je 30 miliona dinara, sa rokom otplate maksimalno do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, uključujući i grejs period u trajanju do šest meseci;

Uredbom je propisano da je maksimalni iznos kredita dobijen kao zbir proizvoda količine maline na zalihama roda 2025. na dan podnošenja zahteva za kredit i cene u iznosu od 500 dinara po kilogramu, za maksimalno do 60 tona maline na zalihama.

Propisano je i obavezno obezbeđenje menice korisnika kredita i vlasnika korisnika kredita, zaloga na zalihama maline čija je vrednost najmanje jednaka iznosu kredita, hipoteka na nepokretnosti ili zaloga na pokretnoj imovini koja je odgovarajuća za banku.

U skladu sa ovom uredbom, banka kredit može da odobri korisnicima kredita koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu zaključno sa 30. novembrom 2025. godine.

Postupak za ostvarivanje prava na kreditnu podršku pokreće se podnošenjem pisanog zahteva za odobrenje kreditne podrške sa odgovarajućom dokumentacijom, a podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobrenje kreditne podrške.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Srbije za 2025. godinu.

(Telegraf Biznis)

