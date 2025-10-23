"EU SPREMNA DA PRUŽI POMOĆ SRBIJI": Ministarka Đedović razgovarala sa Andreasom fon Bekeratom o sigurnosti snabdevanja energentima

MINISTARKA rudarstva i energetike razgovarala je sa šefom Delegacije i ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o sigurnosti snabdevanja energentima i investicijama u energetsku infrastrukturu.

Foto: Novosti

Ministarka je navela da je za diverzifikaciju pravaca i izvora snabdevanja gasom neophodno i razvijanje transportnog sistema unutar države, kao i da je Srbija deo zajedničkog mehanizma EU za nabavku gasa.

„Razvijamo i projekte za nove pravce i izvore snabdevanja uz pomoć EU, gasne interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, sa namerom da ih završimo do 2027. godine i koje bi bile u upotrebi već od 2028. godine. Postoje izazovi sa finansiranjem gasne infrastrukture, što se mora prevazići, jer je gas bazna energija koja je potrebna za bezbednu dekarbonizaciju energetskog sektora“, rekla je ministarka

Ona je podsetila da je gotova studija izvodljivosti za gasni interkonektor Srbija-Severna Makedonija i da je u finalnoj fazi izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Naglašeno je da je energetika izuzetno važno polje saradnje između EU i Srbije, kao i da su uspešno sprovodeni infrastrukturni projekti koji su povećali sigurnost snabdevanja energentima u Srbiji.

„Preko gasne interkonekcije Srbija-Bugarska uspešno se snabdevamo prirodnim gasom iz Azerbejdžana, odakle dobijamo sigurne količine gasa, uz fleksibilnost da ih povećamo u zavisnosti od potrebe. Ujedno proširujemo naše podzemno skladište gasa, dok koristimo i skladišta u Mađarskoj kako bismo obezbedili sigurnost snabdevanja i rezerve ukoliko dođe do poremećaja“, rekla je Đedović Handanović

Šef delegacije i ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat istakao je da je energetika važno polje saradnje izmešu EU i Srbije i istakao je da je Evropska unija spremna da pruži podršku Srbiji u pripremi i izgradnji alternativnih pravaca snabdevanja energentima.