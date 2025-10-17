POTRES NA TRŽIŠTU KRIPOVALUTA: Vrednost bitkoina pala za 4,45 odsto na 90.650 evra

VREDNOST bitkoina je danas u 16.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 4,45 odsto na 90.654,55 evra.

Prema podacima portala Koin desk, za samo 24 sata likvidirano je oko 686 miliona evra iz pozicija trgovaca koji su ulagali s poslugom (leveraged).

Ova vrsta trgovine podrazumeva da osoba pozajmljuje novac od berze ili platforme da bi kupio više kriptovaluta nego što zapravo ima.

Ako neko ima 1.000 dolara, a koristi polugu 10x, on zapravo trguje kao da ima 10.000 dolara. Ako cena kriptovalute poraste, njegova zarada je deset puta veća, ali u slučaju pada se gubitak takođe uvećava deset puta.

Kada cena padne previše, berza automatski zatvara te pozicije da bi sprečila dodatne gubitke, što se zove likvidacija. Upravo to je danas dovelo do velikog pada, uz manjak likvidnosti i neizvesnost na globalnim tržištima.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 96,67 milijardi evra, što je znatno više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 22 u kategoriji "ekstremni strah", a to je gore nego juče kada je bio na nivou 28 u kategoriji "strah".

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 5,9 odsto na 3.245,02 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 9,63 odsto na 915,12 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 8,06 odsto na 154,17 evra, a avalanš (AVAX) za 9,65 odsto na 16,99 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,83 evra, što je za 6,33 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ZBT, DEGO i ZKC.

