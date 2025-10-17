TRGOVAC KOJI JE POGODIO FLEŠ KRAH SE VRAĆA - Predprodaja Bitcoin Hyper od 23,5 miliona dolara pokazuje gde se pametni novac pozicionira

TRGOVAC koji je tačno predvideo fleš krah 10. oktobra otvorio je novu, znatno veću kratku poziciju na Bitkoinu (BTC), što je izazvalo zabrinutost da bi još jedan veliki potez mogao biti na pomolu.

Bitcoin Hyper je već prikupio 23,5 miliona dolara u predprodajnom finansiranju, sa više od 4,5 miliona dolara prikupljeno samo u poslednje dve nedelje. Mnogi investitori vide projekat kao priliku da dobiju ranu poziciju u digitalnoj imovini koja bi mogla da ponudi veći potencijal rasta od BTC-a.

Interesovanje za Bitcoin Hyper uglavnom proizilazi iz njegove uloge kao potencijalnog novog katalizatora potražnje za BTC-om, stvarajući ekosistem koji usmerava likvidnost nazad u Bitkoin, dok istovremeno proširuje njegovu upotrebu tokom berze.

Za sada je pretprodaja još uvek otvorena, iako tempo finansiranja sugeriše da to možda neće dugo ostati tako. Trenutna runda se zatvara za 28 sati, a cena HYPER tokena je 0,013115 dolara po tokenu pre sledećeg planiranog povećanja.

Tržište se sprema za šok, a Bitcoin Hyper nastavlja da privlači kapital.



Berze su se mučile da prate volatilnost, sa likvidacijama koje su prešle 19 milijardi dolara za manje od jednog dana, što je jedan od najnasilnijih dnevnih poteza od marta.

Prema rečima analitičara na lancu, događaju je prethodila ogromna kratka pozicija na derivatnoj platformi Hyperliquid, a entitet koji stoji iza nje navodno je ostvario profit od 191 milion dolara od pada.

Međutim, ista adresa novčanika se sada ponovo pojavila, ovog puta sa još većom kratkom pozicijom od 392 miliona dolara u Bitkoinu, kako je izvestio LordOfAlts na X. Trgovac spekuliše da bi ovo mogla biti ili jedna od najinformisanijih pozicija u kripto svetu, ili priprema za potencijalni kratki pritisak istorijskih razmera.

Ovaj razvoj događaja ponovo je pokrenuo spekulacije o sledećem velikom potezu Bitkoina. Međutim, iznenađujuće je da dok se kitovi klade protiv Bitkoina na kraći rok, projekti poput Bitcoin Hyper privlače kapital u suprotnom smeru – ka dugoročnim inovacijama zasnovanim na Bitkoinu.

Podela između kratkih pozicija i graditelja mogla bi da definiše ovaj ciklus, a Bitcoin Hyper brzo postaje projekat koji odražava tu podelu. Posetite Bitcoin Hyper

Investitori veruju u ulogu Bitcoin Hyper-a u sledećem Bitkoin ciklusu

Kao što je pomenuto, tokom protekle dve nedelje, Bitcoin Hyper je dodao oko 4,5 miliona dolara svom ukupnom prikupljenom iznosu, sa kupovinama koje su iznosile desetine miliona HYPER tokena, od kojih su mnogi došli od investitora sa dubokim džepom.

Jedna velika transakcija se posebno ističe. Umesto da proda kratke pozicije na tržištu, jedan kit je kupio oko 833.000 dolara akcija HYPER-a, snažno se pozicionirajući na dugoj strani rasta projekta.

Maloprodajni investitori su ubrzo sledili taj primer, doprinoseći sa oko 1 milion dolara do prošlog petka, a dodatnih 500.000 dolara je stiglo između vikenda i ponedeljka.

Kapital koji se uliva u Bitcoin Hyper rezultat je onoga što projekat predstavlja – strukturne promene u načinu na koji Bitcoin može da generiše nove izvore potražnje.

Kretanje cena Bitcoin-a, kao što se nedavno videlo, nastavlja da odražava njegovu dvostruku prirodu kao čuvara vrednosti i rizične imovine. On ostaje veoma reaktivan na makro promene – prvo na jaču politiku dolara i ostvarivanje profita nakon vrhunaca u januaru, a kasnije na obnovljene strahove od carina u aprilu koji su dodatno ohladili tržište.

Nova vrsta potražnje, vođena korisnošću, a ne spekulacijama, mogla bi da promeni tu naraciju, i to je upravo ono što Bitcoin Hyper pokušava da stvori.

Kada mreža počne da radi, služiće kao ekosistem u kome se mogu graditi hibridne aplikacije, kombinujući brzinu i procesorsku snagu Solana-e sa bezbednosnim slojem Bitcoin-a. Ove primene bi mogle da obuhvate DeFi, igre i upotrebu u stvarnom svetu, a čak i mali procenat ponude Bitkoina koji prolazi kroz ovaj ekosistem mogao bi imati ogroman uticaj na ukupnu vrednost Bitkoina.

Aktivnost kitova signalizira velike stvari unutar Bitcoin Hyper-a

Pored toga što se suprotstavlja tržišnom trendu, talas kupovine od strane kitova oko Bitcoin Hyper-a sugeriše da se nešto veliko sprema.

Kitovi često imaju pristup uvidima i informacijama koje nisu javno dostupne. Mnogi su pojedinci sa visokom neto vrednošću ili institucionalni igrači sa pristupom detaljnijim tržišnim podacima i informacijama o projektima.

Kada ovi investitori smanje svoju izloženost Bitkoinu, ali povećaju svoje pozicije u Bitcoin Hyper-u, to jasno ukazuje gde vide dugoročni potencijal.

Poverenje u projekat se takođe ogleda u njegovoj aktivnosti ulaganja, koja je je premašio 1 milijardu HYPER tokena. Ovo ukazuje na to da i kitovi i maloprodajni učesnici rano ulažu svoje tokene kako bi postigli dinamičnih 50% godišnje stope, demonstrirajući dugoročno poverenje, a ne kratkoročne spekulacije.

Takva odlučnost je jedan od razloga zašto su prognoze za Bitcoin Hyper izuzetno optimistične. Glavne kripto platforme poput 99Bitcoins i uticajni ljudi poput Borch Crypto i Crypto Gains razgovarali su o 100x potencijalu projekta, ističući njegovu jedinstvenu ulogu u stvaranju nove korisnosti i potražnje unutar Bitcoin ekosistema.



Plivajte sa kitovima pre nego što se zatvori prozor za predprodaju

Oni koji zaista oblikuju narativ u kriptovalutama često su oni koji mogu da razlikuju stvarne mogućnosti od buke. Srećom, ovo tržište ostavlja tragove, a prateći kitove, postaje jasno kuda ide „pametni novac“.

Da biste plivali uz njih, i dalje se možete pridružiti predprodaji Bitcoin Hyper i kupiti HYPER direktno sa zvanične veb stranice projekta koristeći SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili čak kreditnu karticu.

Za najbolje iskustvo, Bitcoin Hyper preporučuje Best Wallet, jedan od najboljih kriptovaluta i Bitcoin novčanika na tržištu. HYPER je već naveden u odeljku „Predstojeći tokeni“, što olakšava kupovinu, praćenje i preuzimanje kada projekat bude objavljen.

Ostanite povezani sa Bitcoin Hyper zajednicom na Telegram-u i X-u za najnovija ažuriranja.

Posetite Bitcoin Hyper