ORBAN NAJAVIO SASTANAK SA TRAMPOM: Priprema se ekonomski sporazum SAD i Mađarske
MAĐARSKI premijer Viktor Orban saopštio je da očekuje uskoro sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o ekonomskom sporazumu između dve zemlje.
- Postoji datum, a pregovarački dnevni red je oko 80 odsto spreman. Kada se budemo dogovorili sa Amerikancima o preostalih 20 odsto, zajedno ćemo odlučiti kada da objavimo sastanak, i tada će se to dogoditi - rekao je Orban u intervjuu za novinski sajt Mandiner.
On je dodao i da je Mađarska imala mesto na međunarodnom mirovnom samitu za Gazu, zato što je, kako je rekao, deo međunarodne, pro-mirovne mreže koju predvodi Tramp.
Na samitu u Egiptu u ponedeljak Tramp je jasno stao uz mađarskog premijera, nazvavši ga „sjajnom“ osobom i „fantastičnim“ liderom, navodi mađarski sajt.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)