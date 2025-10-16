Ekonomija

ORBAN NAJAVIO SASTANAK SA TRAMPOM: Priprema se ekonomski sporazum SAD i Mađarske

V.N.

16. 10. 2025. u 08:48

MAĐARSKI premijer Viktor Orban saopštio je da očekuje uskoro sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o ekonomskom sporazumu između dve zemlje.

Foto: Profimedia

 - Postoji datum, a pregovarački dnevni red je oko 80 odsto spreman. Kada se budemo dogovorili sa Amerikancima o preostalih 20 odsto, zajedno ćemo odlučiti kada da objavimo sastanak, i tada će se to dogoditi - rekao je Orban u intervjuu za novinski sajt Mandiner.

On je dodao i da je Mađarska imala mesto na međunarodnom mirovnom samitu za Gazu, zato što je, kako je rekao, deo međunarodne, pro-mirovne mreže koju predvodi Tramp.

Na samitu u Egiptu u ponedeljak Tramp je jasno stao uz mađarskog premijera, nazvavši ga „sjajnom“ osobom i „fantastičnim“ liderom, navodi mađarski sajt.

