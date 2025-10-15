TRAMP: Rekao sam svima koji žele u BRIKS da je to u redu, ali...
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su sve zemlje koje su želele da budu deo BRIKS-a odustale od tih ambicija zbog američkih carinskih tarifa.
- Rekao sam svima koji žele da budu u BRIKS-u da je to u redu, ali da ćemo mi uvesti tarife njihovim zemljama. Svi su istupili. Svi su odustali od BRIKS-a. BRIKS je napad na dolar i rekao sam 'ako želite da igrate tu igru, uvešću tarife na sve vaše proizvode koji ulaze u SAD'. Kazali su, kao što sam rekao, 'napuštamo BRIKS'... Više o tome ni ne pričaju... - rekao je Tramp u utorak na konferenciji za medije, a prenela je danas azijska novinska agencija ANI, pozivajući se na snimak iz Bele kuće.
Tramp je istakao da je američka politika uz pretnju tarifama bila odlučujući faktor u odustajanju zemalja od planiranog članstva u ekonomskom savezu BRIKS.
