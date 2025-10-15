Ekonomija

TRAMP: Rekao sam svima koji žele u BRIKS da je to u redu, ali...

15. 10. 2025. u 08:15

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su sve zemlje koje su želele da budu deo BRIKS-a odustale od tih ambicija zbog američkih carinskih tarifa.

ТРАМП: Рекао сам свима који желе у БРИКС да је то у реду, али...

Foto: Tanjug

- Rekao sam svima koji žele da budu u BRIKS-u da je to u redu, ali da ćemo mi uvesti tarife njihovim zemljama. Svi su istupili. Svi su odustali od BRIKS-a. BRIKS je napad na dolar i rekao sam 'ako želite da igrate tu igru, uvešću tarife na sve vaše proizvode koji ulaze u SAD'. Kazali su, kao što sam rekao, 'napuštamo BRIKS'... Više o tome ni ne pričaju... - rekao je Tramp u utorak na konferenciji za medije, a prenela je danas azijska novinska agencija ANI, pozivajući se na snimak iz Bele kuće.

Tramp je istakao da je američka politika uz pretnju tarifama bila odlučujući faktor u odustajanju zemalja od planiranog članstva u ekonomskom savezu BRIKS.

