SUTRA SE U RAD PUŠTA VAŽNA SAOBRAĆAJNICA: Nalazi se na Moravskom koridoru, a za jedan grad će posebno značiti

DENIVELISANA raskrsnica "Koševi", na km 28+950 Moravskog koridora, na deonici auto-puta Kruševac (Koševi)-Adrani, biće sutra u podne puštena u redovan režim saobraćaja, saopšteno je iz Koridora Srbije.

G.Šljivić

Ova raskrsnica se nalazi na samom početku pomenute deonice auto-puta, koja je puštena u saobraćaj na delu između Kruševca (Koševa) i Vrnjačke Banje.

Raskrsnica omogućava povezivanje Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, na delu između Koševa, Stopanje i Trstenika, kao i sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema Ski-centru Kopaonik, navodi se u saopštenju.

Iz Koridora Srbije ističu da će puštanjem u saobraćaj ove denivelisane raskrsnice, Kruševac i njegova uža gradska zona, biti rasterećeni od tranzitnog i drugog saobraćaja, koji je do sada za navedene destinacije koristio postojeću denivelisanu raskrsnicu Kruševac-Zapad.

Pored skraćenja putovanja, ovim će se obezbediti veća protočnost i bezbednost saobraćaja u užem gradskom jezgru grada Kruševca, a posetiocima Kopaonika će biti omogućeno lakše, brže i bezbednije putovanje do ove planine.

(Tanjug)