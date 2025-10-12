TRAMP O SUKOBU SA KINOM: Nema razloga za brigu

VAŠINGTON nema cilj da naudi Pekingu. Naprotiv, Sjedinjene Države žele da pomognu Kini, kaže predsednik SAD Donald Tramp.

Foto: AP

Objavio je na društvenoj mreži Truth Social , pozivajući ljude da se ne brinu zbog novog trgovinskog sukoba sa Kinom.

Tramp je uverio da će „sve biti u redu“, dodajući da kineski predsednik Si Đinping ne želi depresiju za svoju zemlju, baš kao što je ne želi ni on.