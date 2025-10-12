Ekonomija

TRAMP O SUKOBU SA KINOM: Nema razloga za brigu

Novosti online

12. 10. 2025. u 22:16

VAŠINGTON nema cilj da naudi Pekingu. Naprotiv, Sjedinjene Države žele da pomognu Kini, kaže predsednik SAD Donald Tramp.

ТРАМП О СУКОБУ СА КИНОМ: Нема разлога за бригу

Foto: AP

Objavio je na društvenoj mreži Truth Social , pozivajući ljude da se ne brinu zbog novog trgovinskog sukoba sa Kinom.

Tramp je uverio da će „sve biti u redu“, dodajući da kineski predsednik Si Đinping ne želi depresiju za svoju zemlju, baš kao što je ne želi ni on.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"