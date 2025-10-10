MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
Odluka predviđa suspenziju carinskih olakšica za uvoz belog šećera od šećerne repe iz Srbije za količine koje premašuju kvotu od 1.000 tona, a važiće narednih 200 dana, prenosi agencija Moldpres.
Zamenica premijera i ministarka za ekonomski razvoj i digitalizaciju Moldavije Doina Nistor izjavila je da ovaj potez predstavlja "proporcionalnu i opravdanu intervenciju".
Prema njenim rečima, na taj način se koriguju neravnoteže koje su nastale zbog uvoza po cenama koje su niže od domaće proizvodnje.
- Bez ove zaštitne mere bismo rizikovali da uvoz potpuno istisne domaću proizvodnju i ugrozi industrijski lanac vrednosti koji gradimo već dve decenije - upozorila je Nistor i dodala da odluka neće uticati na rast cena šećera za potrošače.
Moldavski premijer Dorin Rečan napomenuo je da se mera sprovodi u skladu s bilateralnim trgovinskim sporazumima i da je o njoj obaveštena i srpska strana.
"Ne ograničavamo trgovinu, već vraćamo ravnotežu na tržište i štitimo poljoprivrednike i potrošače, uz jačanje prehrambene sigurnosti Moldavije", poručio je Rečan.
TRENUTAK KADA JE KIJEV UTONUO U TAMU: Više od pola grada bez struje usled ruskog masovnog napada (FOTO/VIDEO)
RUSKE rakete i dronovi u petak ujutru pogodili su energetsku infrastrukturu i stambena područja širom Ukrajine, usmrtivši sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju i ostavivši više od polovine Kijeva bez struje, saopštili su ukrajinski zvaničnici, piše Kijev post.
10. 10. 2025. u 07:34
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)