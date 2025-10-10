Ekonomija

MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje

Танјуг

10. 10. 2025. u 13:22

VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.

МОЛДАВИЈА ДОНЕЛА ОДЛУКУ ВЕЗАНУ ЗА СРБИЈУ: Ограничили увоз ове намирнице из наше земље

Foto: Shutterstock

Odluka predviđa suspenziju carinskih olakšica za uvoz belog šećera od šećerne repe iz Srbije za količine koje premašuju kvotu od 1.000 tona, a važiće narednih 200 dana, prenosi agencija Moldpres.

Zamenica premijera i ministarka za ekonomski razvoj i digitalizaciju Moldavije Doina Nistor izjavila je da ovaj potez predstavlja "proporcionalnu i opravdanu intervenciju".

Prema njenim rečima, na taj način se koriguju neravnoteže koje su nastale zbog uvoza po cenama koje su niže od domaće proizvodnje.

- Bez ove zaštitne mere bismo rizikovali da uvoz potpuno istisne domaću proizvodnju i ugrozi industrijski lanac vrednosti koji gradimo već dve decenije - upozorila je Nistor i dodala da odluka neće uticati na rast cena šećera za potrošače.

Moldavski premijer Dorin Rečan napomenuo je da se mera sprovodi u skladu s bilateralnim trgovinskim sporazumima i da je o njoj obaveštena i srpska strana.

"Ne ograničavamo trgovinu, već vraćamo ravnotežu na tržište i štitimo poljoprivrednike i potrošače, uz jačanje prehrambene sigurnosti Moldavije", poručio je Rečan.

