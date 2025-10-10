NOVE PROMENE ZA SVE VOZAČE: Najavljeno poskupljenje tehničkih pregleda, evo kada možete da očekujete korekcije

Evropska unija planira značajno da pooštri pravila za tehničke preglede vozila širom kontinenta. Prema predlogu Evropske komisije, čiji je cilj povećati bezbednost na putevima i smanjiti štetne emisije, vlasnike vozila očekuju detaljnije i složenije provere. Kako izveštava nemački Bild, ove promene će gotovo sigurno dovesti i do osetnog poskupljenja tehničkog pregleda.

Najveća novina odnosi se na obaveznu proveru naprednih sistema za pomoć vozaču, poznatih pod skraćenicom ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). To uključuje tehnologije koje su danas standard u većini novih vozila: sistem za automatsko kočenje u nuždi, pomoć pri zadržavanju vozne trake, adaptivni tempomat, prepoznavanje saobraćajnih znakova i umora vozača.

Do sada se ispravnost ovih sistema nije detaljno kontrolisala, ali ubuduće će tehničari morati proveravati da li sve kamere, senzori i radari funkcionišu ispravno.

To može predstavljati veliki problem za vlasnike, jer popravka ili zamena neispravnog ADAS sistema može da košta i nekoliko hiljada evra – što višestruko premašuje cenu samog pregleda.

Pored hardvera, pod lupom će se naći i softver vozila. Kontrolori će proveravati integritet softverskih sistema kako bi se sprečile neovlašćene modifikacije, poput ilegalnog “chip tuninga” kojim se povećava snaga motora na štetu emisija štetnih gasova.

Još jedna novina je i obaveza prikupljanja podataka o stvarnoj potrošnji goriva (OBFCM – On-Board Fuel Consumption Monitoring). Cilj je uporediti fabrički deklarisanu potrošnju sa onom u realnim uslovima vožnje. Ovi podaci, koji se prikupljaju od 2021. godine, pomoći će u stvaranju realnije slike o ekološkom otisku voznog parka. Moderni automobili, poput onih iz Volkswagen grupacije, već su opremljeni ovom tehnologijom.

Stručnjaci se slažu da će složenije provere, koje zahtevaju novu dijagnostičku opremu i dodatno vreme, neizbežno dovesti do viših cena tehničkog pregleda. Iako tačan iznos poskupljenja još nije poznat, vozači treba da budu spremni na veći trošak.

Važno je naglasiti da je ovo tek predlog Evropske komisije. Da bi postao zakon, moraju ga odobriti Evropski parlament i Savet EU.

