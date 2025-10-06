VOZAČI ĆE SE IZVUĆI OD PLAĆANJA KAZNI ZA PREKORAČENJE BRZINE?! Zbog jedne stvari moći će da ponište prekršaje - nova pravila u Italiji

Ministarstvo infrastrukture i saobraćaja Italije donelo je uredbu kojom se od opština traži da do 30. novembra dostave podatke o uređajima za merenje brzine, čime je zvanično počeo nacionalni popis svih saobraćajnih kamera.

Foto: Profimedia

Od 1. decembra svi neregistrovani uređaji moraće da budu deaktivirani, a kazne izrečene na osnovu njihovih merenja vozači će moći da ospore i ponište.

Online platforma Ministarstva infrastrukture i saobraćaja, uspostavljena Uredbom br. 305 od 18. avgusta 2025. godine, aktivirana je kako bi se pratila evidencija kamera za merenje brzine.

Ako opštine žele da nastave da koriste uređaje, moraće da unesu njihove podatke u sistem: naziv, serijski broj, detalje o odobrenju ili produženju od strane ministarstva, katastarski kod, tip uređaja, lokaciju i druge tehničke informacije.

- Svaka izmena ili dopuna unetih podataka mora se odmah prijaviti. Podaci koje unesu opštine biće objavljeni na zvaničnom portalu Ministarstva i biće javno dostupni – navodi se na sajtu Ministarstva.

Šta ako vas kazni neregistrovana kamera?

Opštine imaju rok od 60 dana da izvrše unos podataka. To znači da će, od 1. decembra, sve kamere koje nisu prijavljene morati da budu deaktivirane i ne mogu se koristiti.

"Unošenje podataka za svaki uređaj predstavlja neophodan uslov za njegovo legitimno korišćenje“, saopštilo je Ministarstvo. Samim tim, kazne izrečene nakon 30. novembra na osnovu neregistrovanih kamera smatraće se nevažećim, jer su donete na osnovu "nelegalnih“ uređaja. Time se otvara prostor vozačima da podnesu žalbu i traže poništavanje kazne.

Problem homologacije i pravna nedoumica

Ipak, nova platforma ne rešava dugogodišnji problem homologacije. Vrhovni kasacioni sud Italije je 2024. godine presudio da su kazne izrečene putem odobrenih, ali ne i homologovanih uređaja – nezakonite, što je izazvalo talas žalbi vozača.

Problem se odnosi na razliku između odobrenja (administrativna procedura) i homologacije (tehnička potvrda), koje su obe potrebne da bi uređaj bio važeći. Do sada su kamere u Italiji bile samo odobrene, ali ne i homologovane, zbog čega su sudije ocenjivale da su kazne izrečene na osnovu njihovih merenja – nezakonite.

Bez jasne zakonodavne intervencije, ovo pitanje i dalje stvara pravnu nesigurnost za vozače, lokalne vlasti i sudove, dok rešenje problema izgleda daleko.