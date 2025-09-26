Ekonomija

DOBRA VEST ZA VOZAČE: Uskoro će svi sa B kategorijom moći da voze i ova vozila, postoji samo jedan uslov

Фениx-магазин

26. 09. 2025. u 16:32

DOBRE vesti za sve ljubitelje kampera. Prema informacijama nemačkog ADAC-a, od 2028. godine svi vozači sa vozačkom dozvolom B kategorije moći će da voze vozila težine do 4,25 tona.

ДОБРА ВЕСТ ЗА ВОЗАЧЕ: Ускоро ће сви са Б категоријом моћи да возе и ова возила, постоји само један услов

Unsplash

Međutim, važno je napomenuti da će se ovo pravilo primenjivati samo na one koji su položili vozački ispit nakon 1999. godine.

Nova pravila su deo revidirane Direktive EU o vozačkim dozvolama, koja je usvojena 2023. godine. Zemlje članice Evropske unije imaju desetogodišnji rok za implementaciju, a Nemačka je najavila početak primene tek od 2028. Do tada je moguće da se uvedu dodatni uslovi, poput obavezne obuke ili čak dodatnog ispita.

Promene ne utiču na saobraćajna pravila.

Važno je napomenuti da, uprkos novim ograničenjima težine, saobraćajna pravila za kamper kombije ostaju nepromenjena. Ograničenja za vozila težine od 3,5 tone i dalje važe, uključujući zabranu preticanja kamiona i maksimalno ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.

Više mladih vozača u svetu kampera?

ADAC se nada da će ove promene podstaći mlađe generacije da se odluče za putovanje kamperima. Kamperi se sve više prepoznaju kao održiva i besplatna opcija putovanja, što potvrđuje i statistika. Prema podacima „Focus Caravaning“, u 2023. godini registracije novih kampera su porasle za 7 procenata, dok je broj prenosa vlasništva porastao za 8 procenata.

Uprkos tome, pandemijske godine 2020. i 2021. i dalje su rekordne po broju novih registracija.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAD IDE TURA, NE IDE GAS: Poruke HEINEKEN kampanje, kroz prizmu autentičnog ZERO HERO koncepta, došle do više od četiri miliona ljudi
Ekonomija

0 0

KAD IDE TURA, NE IDE GAS: Poruke HEINEKEN kampanje, kroz prizmu autentičnog ZERO HERO koncepta, došle do više od četiri miliona ljudi

Više od četiri miliona ljudi videlo je važnu poruku, koja ističe značaj odgovornosti u saobraćaju prilikom konzumacije alkohola – „Kad ide tura, ne ide gas“. U pitanju je sada već tradicionalna kampanja kompanije HEINEKEN Srbija, koja godinama beleži sjajne rezultate, dok je ove nadograđena jedinstvenim konceptom ZERO HERO – posvećenom svim vozačima koji biraju bezbednost i odlučuju da sednu za volan isključivo kada su „na nuli“.

26. 09. 2025. u 16:13

Čadež: U NJujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda
Preduzetnik

0 0

Čadež: U NJujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda

Sastanak Centralno-evropske inicijative, koji će danas biti održan na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od izuzetnog je značaja, posebno u svetlu inicijative koja je važna za ceo region, a to su modernizacija železničkog saobraćaja između Trsta i Beograda i železničkog graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, istakao je uoči tog sastanka u Njujorku predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

26. 09. 2025. u 15:59

Politika
Tenis
Fudbal
ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica