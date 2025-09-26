Ekonomija

USKORO POČINJE ISPLATA SEPTEMBARSKIH PENZIJA: Poznat datum kada stiže novac - oglasio se PIO fond (VIDEO)

В. Н.

26. 09. 2025. u 10:46

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za septembar 2025. godine.

Foto Tanjug

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za septembar biće uplaćene 2. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzije za septembar biće uplaćene 4. oktobra na tekuće račune, a od 6. oktobra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za septembar biće 10. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.  

Isplata penzija za septembar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. oktobra 2025. godine.

