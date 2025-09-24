Ekonomija

PORESKA UPRAVA ZAPOŠLJAVA: Konkurs za 248 izvršilaca na 195 radnih mesta

В.Н.

24. 09. 2025. u 11:14

PORESKA uprava Republike Srbije nastavlja da ojačava svoje kadrovske kapacitete i da otvaranjem novih pozicija strateški unapređuje budućnost i kvalitet rada.

ПОРЕСКА УПРАВА ЗАПОШЉАВА: Конкурс за 248 извршилаца на 195 радних места

Foto Arhiva

U godini konkursa, 24. septembra 2025. raspisuje konkurs za 248 izvršilaca na 195 radnih mesta. 

Pozicije za nove kolege otvorene su u funkciji kontrole, funkciji naplate, Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije, Sektoru za materijalne resurse, Sektoru za poresko računovodstvo, Sektoru za poreskopravne poslove i koordinaciju, Centru za velike poreske obveznike, Sektoru za ljudske resurse, Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenju za međunarodnu saradnju i razmenu informacija i Odeljenju za unutrašnju kontrolu, u Odeljenju za internu reviziju. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Za sve one koji žele posao posvećen dobrobiti društva u kome žive i koji su spremni da budu važna karika u lancu podrške ekonomskom razvoju naše zemlje, konkursi Poreske uprave Republike Srbije mogu biti karijerna prilika, sa jasnim razvojnim putem. Zaposlene očekuje rad u dinamičnom i podsticajnom radnom okruženju, stabilan i siguran posao, praćen mogućnošću stručnog usavršavanja i napredovanja.

Prijavljivanje na konkurs traje od 25. septembra do 2. oktobra. Kompletne informacije u vezi sa uslovima konkursa biće dostupne na internet stranici Poreske uprave, u delu "Konkursi".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Konkurs pod sloganom „Poreska uprava zapošljava. Odgovorni ljudi za odgovorno društvo“ nastavak je aktivnosti Poreske uprave u 2025. godini, u toku koje su sprovedeni konkursi za prijem 1.000 novih kolega.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Klub Privrednik pozdravio novi paket mera Vlade Srbije
Ekonomija

0 1

Klub "Privrednik" pozdravio novi paket mera Vlade Srbije

SRPSKI poslovni klub "Privrednik", udruženje koje okuplja najveće i najuglednije privrednike Srbije sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i razvoja domaće privrede, kao naslednik bogate tradicije okupljanja privrednika koja traje više od jednog veka, pozdravlja novi paket ekonomskih mera koje je usvojila Vlada Republike Srbije.

23. 09. 2025. u 16:49

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)