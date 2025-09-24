PORESKA UPRAVA ZAPOŠLJAVA: Konkurs za 248 izvršilaca na 195 radnih mesta
PORESKA uprava Republike Srbije nastavlja da ojačava svoje kadrovske kapacitete i da otvaranjem novih pozicija strateški unapređuje budućnost i kvalitet rada.
U godini konkursa, 24. septembra 2025. raspisuje konkurs za 248 izvršilaca na 195 radnih mesta.
Pozicije za nove kolege otvorene su u funkciji kontrole, funkciji naplate, Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije, Sektoru za materijalne resurse, Sektoru za poresko računovodstvo, Sektoru za poreskopravne poslove i koordinaciju, Centru za velike poreske obveznike, Sektoru za ljudske resurse, Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenju za međunarodnu saradnju i razmenu informacija i Odeljenju za unutrašnju kontrolu, u Odeljenju za internu reviziju.
Za sve one koji žele posao posvećen dobrobiti društva u kome žive i koji su spremni da budu važna karika u lancu podrške ekonomskom razvoju naše zemlje, konkursi Poreske uprave Republike Srbije mogu biti karijerna prilika, sa jasnim razvojnim putem. Zaposlene očekuje rad u dinamičnom i podsticajnom radnom okruženju, stabilan i siguran posao, praćen mogućnošću stručnog usavršavanja i napredovanja.
Prijavljivanje na konkurs traje od 25. septembra do 2. oktobra. Kompletne informacije u vezi sa uslovima konkursa biće dostupne na internet stranici Poreske uprave, u delu "Konkursi".
Konkurs pod sloganom „Poreska uprava zapošljava. Odgovorni ljudi za odgovorno društvo“ nastavak je aktivnosti Poreske uprave u 2025. godini, u toku koje su sprovedeni konkursi za prijem 1.000 novih kolega.
