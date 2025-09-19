NIS zatražio novu licencu od Ministarstva finansija SAD kojom se odlažu sankcije

KOMPANIJA NIS podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 26. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

Foto: Promo

Zahtev je podnet 18. septembra, saopštio je NIS.

Takođe, kompanija je 14. marta Ministarstvu finansija SAD uputila i zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals) što predstavlja kompleksan i dugotrajan proces.

Do sada je u šest navrata odlagana puna primena sankcija prema kompaniji NIS na osnovu izdatih posebnih licenci Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Ašets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država.