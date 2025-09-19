OVO SU NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko ćemo ga plaćati danas od 15 časova
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 195 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 181 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 26. septembra.
U odnosu na prošlu nedelju, dizel je poskupeo za litar, dok je cena benzina ostala ista.
Cene će biti na snazi u narednih sedam dana.
