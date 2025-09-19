Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko ćemo ga plaćati danas od 15 časova

В.Н.

19. 09. 2025. u 10:26

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 195 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 181 dinara.

ОВО СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА У СРБИЈИ: Ево колико ћемо га плаћати данас од 15 часова

Foto Tanjug

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 26. septembra.

U odnosu na prošlu nedelju, dizel je poskupeo za litar, dok je cena benzina ostala ista.

Cene će biti na snazi u narednih sedam dana.

Uskoro opširnije

