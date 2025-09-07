MALIM TRIKOM DO NIŽEG RAČUNA ZA STRUJU: Evo kako da radijatori bolje greju a manje troše tokom zime

PAMETNIM korišćenjem energije u domu smanjite račune, uštedite resurse i doprinesite očuvanju životne sredine.

Grejanje, kuvanje, tuširanje, čišćenje, sve to troši mnogo energije, a prosečno domaćinstvo u Hrvatskoj troši oko 8-12 kWh energije dnevno. Pametno korišćenje energije u domaćinstvu nije samo trend i prilika za niže račune, već nužnost za budućnost naše planete. Svaka ušteda je važna, i svako od nas može početi malim koracima.

Pruža se niz praktičnih saveta koji vam mogu pomoći da smanjite potrošnju energije, uštedite na računima i doprinesete zaštiti životne sredine. Istakli smo neke od njih.

Ušteda na grejanju i električnoj energiji

Počnimo sa kuhinjom, prostorijom koju koristimo u proseku 53 minuta dnevno, i u kojoj trošimo 4-8 kWh dnevne energije. Mnogo u poređenju sa ukupnom dnevnom potrošnjom koja je ranije pomenuta, zar ne? Rerna, mikrotalasna pećnica, električne seckalice, mašina za pranje sudova, aparat za kafu, frižider, zamrzivač, toster i drugi manji uređaji koji takođe „troše“ struju, svi troše značajnu količinu energije za pripremu obroka.

Kako ih možete pametnije koristiti? Za početak, uštedite na toploti i električnoj energiji. Ako vam je potrebna topla voda, koristite električni kuvalo i uvek stavite poklopac na lonac. Voda će brže ključati, a gubitak toplote će biti minimalan. Kada kuvate jaja, rano isključite vatru i ostavite ih da se dokuvaju na preostaloj toploti ringle. Ovo može smanjiti potrošnju gasa ili struje za nekoliko minuta.

Ako kuvate na struju, proverite da li veličina poklopca odgovara prečniku grejača. Lonac iste veličine kao grejač troši znatno manje struje jer se toplota zadržava u posudi, a ne u okolnom vazduhu. Još jedan važan savet je da nikada ne stavljate frižider pored šporeta, radijatora ili prozora na direktnoj sunčevoj svetlosti. Toplota iz okoline uzrokuje intenzivniji rad kompresora, što povećava potrošnju struje. Podesite termostat frižidera na optimalnih +6°C, a zamrzivača na -18°C. Jednostavnim povećanjem temperature za samo jedan stepen možete uštedeti do 5% struje godišnje.

Značajno smanjenje potrošnje

Jeste li znali da izmenom samo ovih navika možete smanjiti potrošnju električne energije i do 20 odsto godišnje?

Osim na kuhinjske uređaje, obratite pažnju na grijanje i čišćenje. Primjerice, smanjenje temperature za samo 1 °C – može donijeti 5 % manje potrošnje plina ili centralnog grijanja. Programirajte sobni termostat: noću ili kad ste odsutni smanjite temperaturu na 16–18 °C. Svaki stupanj iznad 20 °C može dodati i do 10 % na račun za grijanje. I vrlo bitno – redovito čistite i usisavajte radijatore jer prašina smanjuje njihovu učinkovitost prijenosa topline.

Saveti za uštedu energije u domu

Kuvanje

Kuhinja je odlično mesto za početak promena u vašem domu. Tamo provodimo mnogo vremena, a prilikom kuvanja redovno se obavlja nekoliko radnji istovremeno. Sve ove radnje predstavljaju trošak, a često i rasipanje energije. Ovim jednostavnim navikama, ovaj trošak energije može se značajno smanjiti.

Ako vam je potrebna topla voda, koristite kuvalo ili stavite poklopac na lonac. Voda će tada brže ključati i manje energije će se koristiti.

Kada kuvate jaja, ranije isključite vatru i ostavite ih da se kuvaju na preostaloj toploti.

Čišćenje

U ekologiji se čišćenje često pominje u kontekstu korišćenja opasnih supstanci, ali činjenica je da je to svakodnevni proces koji koristi znatnu količinu tople vode. Prateći ove trikove, ne samo da ćete uštedeti na potrošnji i uštedeti nekoliko evra u kućnom budžetu, već ćete se i osećati bolje jer će vaš životni prostor postati efikasniji.

Tuširajte se umesto da se kupate. Prema britanskoj organizaciji za energetsku efikasnost Energy Saving Trust, ako bi svi u četvoročlanoj porodici zamenili jedno kupanje nedeljno za petominutno tuširanje, uštedeli bi do 20 evra godišnje.

U proseku, tuširanje troši oko deset litara vode u minuti. Ako smanjimo vreme tuširanja za samo 4 minuta, možemo uštedeti 40 litara vode. Takođe, ako biste dodatno smanjili temperaturu tople vode u bojleru na 5 stepeni niže nego obično, mogli biste uštedeti 10 procenata svoje godišnje potrošnje energije.

Kućni aparati i osvetljenje

Od mašina za pranje veša do rasvetnih tela, svaki kućni aparat troši energiju. Pažljivim korišćenjem, održavanjem i zamenom istrošenih aparata, vaš dom može postati efikasniji, a vaši računi mogu biti manje opterećenje za vaš kućni budžet.

Zamenite obične sijalice LED (energetski štedljivim) sijalicama. Koristite sijalice manje snage i redovno ih čistite, jer prljavština smanjuje njihovu efikasnost.

Kupujte kućne aparate sa višom energetskom klasom. Uređaji i rasveta energetske klase A koriste do 40 procenata manje energije od istih uređaja energetske klase D.

Grejanje i hlađenje

Grejanje i hlađenje u velikoj meri određuju udobnost našeg doma tokom cele godine. Uz nekoliko jednostavnih podešavanja i pažljiviji izbor navika, moguće je postići topliji dom zimi i udobniji prostor leti bez nepotrebne potrošnje energije.

Troškove možete smanjiti instaliranjem sobnog termostata koji će biti programiran na niže vrednosti noću ili kada niste kod kuće. Smanjenje temperature za samo jedan stepen može uštedeti do pet procenata energije. Svaki stepen iznad 20 stepeni može dodati do 10% vašem računu za grejanje.

Smanjenje temperature u vašem domu na 10 do 16 stepeni kada niste kod kuće može smanjiti vaš račun za grejanje do 10%, dok svaki stepen iznad 20 stepeni može dodati 10% vašem računu za grejanje.

Putovanja

Praznici su vreme kada nam je jedini cilj da se opustimo. Međutim, putovanje obično zahteva mnogo novca i dobru organizaciju, pa je prilikom odlaska na put važno da se uverimo da nam dom ne stvara finansijske i energetske troškove dok smo odsutni. Ovih nekoliko saveta će vam pomoći da putujete energetski efikasnije, bilo da idete na posao ili na novu destinaciju.

Ako idete na put, isključite iz struje sve što možete pre nego što krenete i podesite termostat na najnižu bezbednu postavku. Možda biste želeli da razmislite i o isključivanju dovoda vode za mašinu za pranje veša, mašinu za pranje sudova i toalet.

Ako odlazite leti, isključite toplu vodu. Ako odlazite zimi, smanjite toplu vodu i grejanje na najniži nivo koji će i dalje osigurati da se cevi ne zamrznu.

