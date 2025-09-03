POVOLJNI KUBICI JOŠ TRI GODINE Vučić zamolio Putina za dobru cenu, veće količine i fleksibilnost

SRBIJI će "Balkanskim tokom" stizati ruski gas pod povoljnim uslovima i naredne tri godine. Naša želja je da dobijamo 2,5 milijardi kubika plavog goriva godišnje sa punom fleksibilnošću i to bi trebalo da nam obezbedi novi dugoročni ugovor sa Moskvom čije zaključenje se očekuje krajem meseca.

Foto AP

S ovim uverenjima je pred novinare izašao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle jednoipočasovnog razgovora sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, uoči grandiozne vojne parade u Pekingu. Prvi čovek naše države je zamolio ruskog lidera da Srbija dobije dobru cenu gasa i veće količine.

On je podsetio da Srbija zajedno sa Rusijom radi na proširenju naših skladišnih kapaciteta u Banatskom Dvoru i ocenio da to ide dobro.

- Mi ćemo i za ovu zimu deo gasa uskladištiti i u Mađarskoj, da bi smo mogli za dane koji su najteži za našu zemlju, kada su najhladniji, i kada ima najmanje ponuđene električne energije, da i dodatno gasom za termoelektrane, toplane, dakle gasne elektrane, možemo da proizvodimo više struje - rekao je Vučić. - Osim što gas koristimo za industriju i u domaćinstvima, koristimo ga i za gasne elektrane da bismo dodatno povećavali količinu proizvedene električne energije. Za sve to nam je potrebna i fleksibilnost u nabavci gasa.

To su su, kako dodaje, tri ključne stvari, ključna elementa koja su za nas važna, da bismo mogli ne samo ovu, već i sledeća leta i zime, ne samo da preživimo, već da normalno živimo i da imamo izuzetno povoljne cene.

- Rusija se pokazala kao pouzdan partner po tom pitanju, kao što smo se svi mi pokazali kao pouzdan partner i njima i Mađarima u korišćenju gasovoda kroz našu zemlju - istakao je Vučić.

Kako je prošle nedelje istakao generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović, svi elementi novog dugoročnog ugovora sa Rusijom su dogovoreni, a ostalo je još da se vidi koja je količina i kakva će biti cena.

- Ugovor će biti potpisan na tri godine, a cilj Srbije je da na raspologanju imamo dve i po milijarde kubika gasa godišnje. Mi leti trošimo veoma malo, a zimi mnogo. Sada trošimo malo više leti, jer punimo maksimalno Banatski Dvor i skladišta u Mađarskoj.

Potrošnja naše zemlje tokom najhladnijih dana ide i do 17 miliona kubika gasa dnevno. S obzirom na tu razliku u količinama koje su nam potrebne tokom leta i zime, cilj Srbije je da sa Rusijom postigne dogovor o isporuci stabilnih osam miliona kubika dnevno, ali i dodatnih kubika koji su nam potrebni tokom najhladnijih dana. Upravo o toj fleksibilnosti u nabavci plavog goriva je govorio predsednik Vučić.

Što se tiče cene, prema Bajatovićevim rečima, fiksni deo koji iznosi osam miliona kubika dnevno će sigurno biti povoljniji od onoga što se može kupiti na tržištu. Ostale količine, kako dodaje, verovatno će biti "best efort" cena, a to je neka vrsta interne aukcije u "Gaspromu". To će, takođe, biti povoljnije od ponude na tržištu, odnosno u proseku jeftinije za oko 15 odsto u odnosu na relevantnu holandsku berzu TTF. On ističe i da će Srbija moći da dobije i dodatne količine gasa prema cenama u ugovoru, a to znači da nema neizvesnosti u smislu da li ćemo imati količine i da nas neko zbog toga ucenjuje.

- Popunjenost naših skladišta je na nekih 87 odsto - kaže Bajatović. - Mađarska bi trebalo na kraju sezone da bude 180 miliona metara kubnih, u Banatskom Dvoru ćemo mi imati 380 miliona kubika, i isto toliko "Gasprom". I iz ruskog dela će se iporučivati gas, tako da neće biti problem količina za naše tržište.

Namera Srbije je bila da novi gasni aranžman bude zaključen na 10 godina, na šta je i Rusija pristala. Međutim, tu postoje određeni rizici zbog toga što EU planira da zabrani uvoz ruskog gasa do kraja 2027. godine. U tom slučaju moglo bi da dođe do problema, odnosno kršenja ugovora, pa bi Rusija mogla da uđe u penale zato što ne može da nam isporuči energent, ili Srbija zato što ne može da ga preuzme.

Aktuelni gasni aranžman važi do 30. septembra. Prethodni ugovor je potpisan usred energetske krize 2022. na tri godine, i važio je do maja 2025, kada je produžen do kraja ovog meseca.nE.