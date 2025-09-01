"MNOGO NAM ZNAČI!" Paraćinci zadovoljni nižim cenama u marketima (VIDEO)

OD danas u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto a paraćinci ističu da su prezadovoljni nižim cenama u marketima.

Foto: Printskrin

- Mnogo znači, upravo ulazim da vidim koliko i šta, ali mnogo znači za sve građane.

Utiče značajno, na kućni budžet mesečne troškove i sve ostalo, penzije su povećane i onda je sve to u redu!

Za svakog penzionera i za svakog ko je slab sa finansijama mislim da to dosta odgovara - rekli su građani Paraćina.

Pogledajte video: