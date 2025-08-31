IZVRŠITELJI NEĆE MOĆI DA ODUZMU STAN DUŽNIKU: Evo kako će funkcionisati nova mera države

MINISTARSTVO pravde pripremilo je izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kako bi se sprovela jedna od mera koje je ranije predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Milena Anđela

Nove izmene donose promenu u načinu postupanja izvršitelja. Zasad se ne zna kad će zakon biti pred poslanicima, odnosno kada će biti sazvana sednica Skupštine.

Među novim ekonomskim merama za poboljšanje standarda i života građana nalazi se i izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a nacrt izmene zakona priprema Ministarstvo pravde. Čeka zasedanje Skupštine da se o njemu izjasne poslanici.

Prema izmenama, izvršitelji neće moći da oduzmu nekretninu dužniku, pod tri uslova koji prate tu meru, kroz dva nova člana.

U prvom koraku će se utvrđivati da li je to jedini dom dužniku.

Ministar pravde Nenad Vujić ističe da postoje jasno predviđeni uslovi pod kojima se nešto može proglasiti da je jedini dom.

- Da neko tu živi duži niz godina, da tu ima prebivalište pet godina. Da nema drugu nekretninu, odnosno drugi stan. Tu je predviđena i kvadratura od 60 kvadrata. Znači, sud utvrđuje sve te činjenice - objašnjava Vujić.

Ukoliko sve bude sprovedeno kako je najavio predsednik Srbije, dolazi se do dileme u praksi – kako će se izvršnim dužnicima, koji ispunjavaju uslove da im ne može biti oduzeta određena nekretnina, uopšte naplatiti dug?

Sprečavanje pojave beskućništva

Vujić navodi da se tu može preispitati da li postoje neki drugi uslovi – na primer neka druga nekretnina, zemljište koje se može naplatiti ili da li postoji period reprograma odnosno plana duga.

- Prvenstveno govorimo o javnim preduzećima, jer ovde imamo nečije pravo da naplati svoje potraživanje, ali opet imamo i sprečavanje pojave beskućništva. Jer, ako nekome prodamo jedini dom, pogotovo ako je taj dug relativno mali u odnosu na vrednost tog doma, mi onda stvaramo beskućništvo - obrazlaže ministar.

Filip Stanković iz Komore javnih izvršitelja ističe da je u uporednom pravu rešenje da se u svakoj pojedinačnoj situaciji proceni da li događaj koji je prethodio, odnosno izvršna isprava na osnovu koje se naplaćuje novčano potraživanje, zaslužuje da se u konkretnoj situaciji primeni institut i da nečija nekretnina bude zaštićena.

Komora javnih izvršitelja nema prava da odbije izmene zakona, a za najavljene kaže da će ih sprovoditi kao i do sada – po zakonu i odluci suda.

- Niti smo nadležni, niti smo kompetentni da o tome pričamo, savetujemo, predlažemo. Tu smo da sprovodimo Zakon i Ustav i da sprovodimo sudske odluke. Kako će država i na koji način će to da reši, to je apsolutno pitanje za zakonodavca - naglašava Stanković.

Napominje da su se u dosadašnjoj praksi dešavale situacije da su izvršitelji dovedeni u vrlo neprijatne situacije.

- Obavezni su, nemaju mogućnost da odluče da li će sprovesti sudsku odluku ili neće, moraju po njima da postupe, kao i svi građani Srbije - objašnjava sagovornik iz Komore javnih izvršitelja.

Ministarstvo pravde naglašava i da su sadašnja rešenja po pitanju izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju i njegovog daljeg sprovođenja potpuno usklađena sa ustavnim normama, jer se njima štiti nečije pravo na dom u određenoj sudskoj proceduri.

(Kurir)