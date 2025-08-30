MINISTAR spoljnih poslova i zamenik premijera Antonio Tajani istakao je da ne postoji pravni osnov kako bi se konfiskovala ruska imovina, dok je njegov belgijski kolega Maksim Prevo upozorio da bi oduzimanje ruskog novca potkopalo finansijsku stabilnost u Evropi.

-Belgija je protiv bilo kakve konfiskacije ruske imovine, koja bi trebalo da posluži kao poluga pritiska na Rusiju, rekao je Prevo i napomenuo da Evropa već koristi prihod od ove imovine "da podrži Ukrajinu".

Prevo je naglasio da je suverena imovina zaštićena međunarodnim pravom i da bi njihova eksproprijacija "potkopala finansijsku stabilnost i finansijsko poverenje u Evropi, što bi bio sistemski rizik za celu Evropsku uniju".

-Ako želimo da guska nastavi da nosi zlatna jaja, ne treba je klati, poručio je belgijski ministar.

Takođe je podsetio da je prihod od reinvestiranja ruske imovine Evropska komisija već "kaparisala" do 2040. godine, pošto su Ukrajini dati vojni zajmovi Grupe sedam u iznosu od skoro 50 milijardi evra.

U slučaju eksproprijacije imovine, Evropska komisija će morati da pronađe evropska sredstva za plaćanje kamata i otplatu ovih zajmova.

-Ne postoji pravni osnov za konfiskaciju privatne imovine Rusa, ​​rekao je italijanski ministar, dodajući da je Italija više za "finansijske sankcije kako bi se Ruskoj Federaciji oduzela mogućnost da isplaćuje visoke plate svojoj vojsci".

Što se tiče konfiskacije zamrznute ruske suverene imovine, čak i u slučaju korišćenja za obnovu Ukrajine, Tajani je istakao da je to "izuzetno teško".

Ministar je takođe napomenuo da je stav šefice diplomatije EU Kaje Kalas po ovom pitanju "politički" i podsetio da postoji i "pravna strana stvari".

Upravo u Belgiji je na depozitarnoj platformi "Juroklir" blokirano 210 milijardi evra ruske imovine, što je više od 95 odsto sve ruske finansijske imovine koju je EU uspela da otkrije i blokira na računima u svojim jurisdikcijama, ne računajući imovinu pojedinaca.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova izjavila je da postupci Zapada, kada je u pitanju zamrznuta ruska imovina, stvaraju opasan presedan za globalni finansijski sistem i predstavljaju elemente hibridnog rata protiv Rusije.

Kako je podsetila, predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin dao je jasan opis pokušaja eksproprijacije ruske imovine, nazvavši ih pljačkom.

