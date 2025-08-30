BELGIJA I ITALIJA SE PROTIVE KONFISKACIJI RUSKE IMOVINE: Ne postoji pravni osnov za to
MINISTAR spoljnih poslova i zamenik premijera Antonio Tajani istakao je da ne postoji pravni osnov kako bi se konfiskovala ruska imovina, dok je njegov belgijski kolega Maksim Prevo upozorio da bi oduzimanje ruskog novca potkopalo finansijsku stabilnost u Evropi.
-Belgija je protiv bilo kakve konfiskacije ruske imovine, koja bi trebalo da posluži kao poluga pritiska na Rusiju, rekao je Prevo i napomenuo da Evropa već koristi prihod od ove imovine "da podrži Ukrajinu".
Prevo je naglasio da je suverena imovina zaštićena međunarodnim pravom i da bi njihova eksproprijacija "potkopala finansijsku stabilnost i finansijsko poverenje u Evropi, što bi bio sistemski rizik za celu Evropsku uniju".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
-Ako želimo da guska nastavi da nosi zlatna jaja, ne treba je klati, poručio je belgijski ministar.
Takođe je podsetio da je prihod od reinvestiranja ruske imovine Evropska komisija već "kaparisala" do 2040. godine, pošto su Ukrajini dati vojni zajmovi Grupe sedam u iznosu od skoro 50 milijardi evra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U slučaju eksproprijacije imovine, Evropska komisija će morati da pronađe evropska sredstva za plaćanje kamata i otplatu ovih zajmova.
-Ne postoji pravni osnov za konfiskaciju privatne imovine Rusa, rekao je italijanski ministar, dodajući da je Italija više za "finansijske sankcije kako bi se Ruskoj Federaciji oduzela mogućnost da isplaćuje visoke plate svojoj vojsci".
Što se tiče konfiskacije zamrznute ruske suverene imovine, čak i u slučaju korišćenja za obnovu Ukrajine, Tajani je istakao da je to "izuzetno teško".
Ministar je takođe napomenuo da je stav šefice diplomatije EU Kaje Kalas po ovom pitanju "politički" i podsetio da postoji i "pravna strana stvari".
Upravo u Belgiji je na depozitarnoj platformi "Juroklir" blokirano 210 milijardi evra ruske imovine, što je više od 95 odsto sve ruske finansijske imovine koju je EU uspela da otkrije i blokira na računima u svojim jurisdikcijama, ne računajući imovinu pojedinaca.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova izjavila je da postupci Zapada, kada je u pitanju zamrznuta ruska imovina, stvaraju opasan presedan za globalni finansijski sistem i predstavljaju elemente hibridnog rata protiv Rusije.
Kako je podsetila, predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin dao je jasan opis pokušaja eksproprijacije ruske imovine, nazvavši ih pljačkom.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
BRITANSKI MEDIJI: Tramp razmatra slanje američkih privatnih vojski u Ukrajinu
30. 08. 2025. u 22:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)