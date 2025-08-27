Ekonomija

NIKAD MANJE KAMATNE STOPE U ISTORIJI: Svi detalji novih mera za kredite koje je predstavio Vučić - detaljno objašnjenje

Новости онлине

27. 08. 2025. u 18:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju, na predstavljanju novih ekonomskih mera, čiji je cilj značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije, smanjenje kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke i stambene kredite u Srbiji.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić/Profimedia

Mera će stupiti na snagu do 15. septembra, a nikada u istoriji nismo imalo tako niske kamatne stope na tri vrste kredita u Srbiji.

- Najjeftinije pozajmljujete novac, koji može penzionerima da služi da obnove svoje sobe, kuhinje, pomoćne objekte, koji zaposlenima može da znači da unesu nameštaj u svoj stan, novi, stari, obnovljeni, bilo šta, da kupe automobil, da kupe šta god žele za taj novac. Neverovatno - poručio je Vučić.

Istakao da je će domaća banka Poštanska štedionicai mati najpovoljniju kamtnu stopu od 5,99 %, dok kod ostalih banaka neće smeti da prelazi 7,50 procenata.

Smanjenje kamatnih stopa na kredite - detaljno objašnjenje

Po pitanju smanjenja kamatnih stopa na kredite, predviđena je mera namenjena zaposlenim licima i penzionerima čija su redovna mesečna primanja do 100.000 dinara i na taj način biće obuhvaćeno više od 50 odsto zaposlenih lica i najveći broj penzionera. Banke će se obavezati da snize nominalne kamatne stope na pojedinačnoj osnovi na bankarske kredite navedenim korisnicima: za dinarske, gotovinske i potrošačke kredite maksimalnog iznosa do 1.000.000 dinara, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala ove kredite u julu mesecu 2025. godine.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Za dinarske kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita (za klijente banke), bez ograničenja iznosa, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto), u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala gotovinske kredite u julu 2025. za posebne gotovinske kredite maksimalnog iznosa do 1.000.000 dinara i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 10,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala gotovinske kredite u julu mesecu 2025. godine.

Za stambene kredite za kupovinu prve stambene nepokretnosti, do 0,5 procentnih poena u odnosu na standardnu ponudu po kojoj je banka odobravala ove kredite u julu mesecu 2025. godine. Bez troškova obrade kredita za sve navedene kredite banaka. Na primer, za novi stambeni kredit u iznosu 90.000 evra na 30 godina - visina nominalne kamate je 4,50 odsto. Za stambene kredite smanjuje se za 0,5 indeksnih poena i dozvoljava se refinansiranje ljudima koji već imaju kredite, a koji ispunjavaju ove uslove - do 100.000 dinara primanja i do 100.000 dinara penzije.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Tekst potpisa

Na primer, ako je na današnji dan euribor 2,15 odsto naših 2,05 odsto, sniženje u procentima iznosi 5,70 odsto. Banke će se obavezati u dogovoru sa Narodnom bankom Srbije da do 15. septembra 2025. objave posebne ponude ovih kredita na svojim internet stranicama kada će i početi sa odobravanjem tih kredita, a krediti pod ovim uslovima će biti u ponudi najmanje 12 meseci. NBS objaviće posebne ponude svih obuhvaćenih banaka na svojoj internet stranici. Kod većine banaka snižavanje kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite navedenim građanima na oko 7,5 odsto (što je prosek u Evropskoj uniji), a za posebne gotovinske kredite sa uključenim životnim osiguranjem na oko 10,5 odsto u delu ukupnih gotovinskih i potrošačkih kredita ukupna ušteda za građane i oko 40 milijardi dinara u narednih pet godina.

Za ceo period otplate gotovinskog kredita na šest godina ušteda na kamati će u pojedinim slučajevima za maksimalni iznos kredita biti i 200.000 dinara, za ceo period otplate stambenog kredita od 90.000 evra na 30 godina ušteda na kamati može iznositi i preko 9.000 evra.

Drugi pišu

Pročitajte više

