PROBLEMI: Evropske akcije u padu nakon nove krize francuske vlade
EVROPSKE akcije završile su današnji dan u padu, dok su investitori na berzama procenjivali korporativne novosti i političke vesti iz Francuske.
Tako je panevropski Stoxx 600 današnje trgovanje završio sa padom od 0,45 odsto, a nemački DAX je izgubio 0,42 odsto, preneo je CNBS.
Francuski CAC 40 pao je za oko 1,64 odsto, nakon što je premijer te zemlje Fransoa Bajru objavio da će sledećeg meseca tražiti glasanje o poverenju u parlamentu zbog pokušaja da poveća podršku svojim budžetskim planovima čiji je cilj da smanji javnu potrošnju za više od 40 milijardi evra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Britanska tržišta su bila zatvorena zbog državnog praznika. Tokom dana je na evropskim berzama došlo do nekih velikih promena vrednosti pojedinačnih akcija, nakon brojnih korporativnih novosti. Posebno se ističe pad akcija kompanije za razvoj vetroelektrana Orsted od više od 16 odsto, nakon što su joj američke vlasti naložile da obustavi izgradnju skoro završenog projekta kod Roud Ajlenda.
S druge strane, američka kompanija za proizvodnju pića Keurig Dr Pepper saopštila je danas da će za 15,7 milijardi evra da kupi holandsku kompaniju za kafu JDE Peet’s, čije su akcije potom skočile za čak 17 odsto.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Akcije Pume su takođe naglo porasle u ponedeljak, završivši dan sa skokom od oko 16 odsto, nakon što je Blumberg objavio da bi proizvođač sportske odeće i obuće mogao da bude na prodaju. Pored toga, poslovna klima u Nemačkoj se neznatno poboljšala u avgustu, ali rast je nadalje slab, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja IFO iz Minhena.
(Tanjug)
Preporučujemo
FRANCUSKI PREMIJER: Najavio za 8. septembar glasanje o poverenju Vladi
25. 08. 2025. u 22:48
AKCIJA FRANCUSKE POLICIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen za višestruko ubistvo
25. 08. 2025. u 18:15
OSNIVAČ TELEGRAMA NIKAD ISKRENIJI: Moje hapšenje je bila greška francuske policije
24. 08. 2025. u 21:30
BLOKIRAJMO SVE - DO PADA VLADE: Melanšon pozvao na generalni štrajk 10. septembra
23. 08. 2025. u 00:11
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)