PROBLEMI: Evropske akcije u padu nakon nove krize francuske vlade

25. 08. 2025. u 22:50

EVROPSKE akcije završile su današnji dan u padu, dok su investitori na berzama procenjivali korporativne novosti i političke vesti iz Francuske.

Foto: Piksabej

Tako je panevropski Stoxx 600 današnje trgovanje završio sa padom od 0,45 odsto, a nemački DAX je izgubio 0,42 odsto, preneo je CNBS.

Francuski CAC 40 pao je za oko 1,64 odsto, nakon što je premijer te zemlje Fransoa Bajru objavio da će sledećeg meseca tražiti glasanje o poverenju u parlamentu zbog pokušaja da poveća podršku svojim budžetskim planovima čiji je cilj da smanji javnu potrošnju za više od 40 milijardi evra.

Britanska tržišta su bila zatvorena zbog državnog praznika. Tokom dana je na evropskim berzama došlo do nekih velikih promena vrednosti pojedinačnih akcija, nakon brojnih korporativnih novosti. Posebno se ističe pad akcija kompanije za razvoj vetroelektrana Orsted od više od 16 odsto, nakon što su joj američke vlasti naložile da obustavi izgradnju skoro završenog projekta kod Roud Ajlenda.

S druge strane, američka kompanija za proizvodnju pića Keurig Dr Pepper saopštila je danas da će za 15,7 milijardi evra da kupi holandsku kompaniju za kafu JDE Peet’s, čije su akcije potom skočile za čak 17 odsto.

Akcije Pume su takođe naglo porasle u ponedeljak, završivši dan sa skokom od oko 16 odsto, nakon što je Blumberg objavio da bi proizvođač sportske odeće i obuće mogao da bude na prodaju. Pored toga, poslovna klima u Nemačkoj se neznatno poboljšala u avgustu, ali rast je nadalje slab, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja IFO iz Minhena.

(Tanjug)

