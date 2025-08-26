NIŽE CENE VEĆ OD PONEDELJKA: Uredba o ograničavanju trgovačkih marži stupa na snagu od 1. septembra

KADA građani u ponedeljak krenu u nabavku, računi za životne namirnice, artikle za ličnu higijenu i kućnu hemiju biće niži, jer će od 1. septembra trgovačke marže na više od 3.000 proizvoda biti ograničene na maksimalnih 20 odsto. Ovo je deo iz paketa novih ekonomskih mera koji država donosi u cilju poboljšanja standarda građana. Radi se o 23 grupe artikala neophodnih potrepština u 24 najveća trgovinska lanca. Prosečna marža trgovaca kreće se od 32 do 45,2 odsto, pa se sa ovim smanjenjem njihove zarade očekuje da će maloprodajne cene ukupno biti snižene za oko 15 odsto, što ne znači da će svaki proizvod za toliko pojeftiniti.

Uredba kojom će zarada trgovaca biti limitirane na maksimalnih 20 odsto, biće doneta ove nedelje, a važiće šest meseci, sa mogućnošću produženja i nakon tog perioda. Ova mera se razlikuje od akcije "Bolja cena" koja je bila kratkog daha i obuhvatala je snižavanje cena samo manjeg broj konkretnih artikala određenih proizvođača. Ograničavanje trgovačkih marži se sada odnosi na kompletne grupe proizvoda.

Trgovci imaju obavezu da unesu u sistem nove marže i urade nivelaciju cena, a za to im je dovoljan jedan dan. Ministarstvo trgovine očekuje i traži da one u ponedeljak budu vidljivo istaknute i na rafovima. Međutim, imajući u vidu manjak radne snage i obim tog posla, verovatno će se prvih dana septembra tolerisati ako zaposleni ne stignu sve da istaknu na policama. Čak i ukoliko nova cena nije na etiketi, potrošačima će ona biti naplaćena na kasi, jer će one u sistemu biti nivelisane. Ministarstvo će sprovoditi strogu kontrolu realizacije mera.

Kako ističe ministarka trgovine Jagoda Lazarević, Ministarstvo je prilikom izrade plana za zaustavljanje rasta cena zauzelo drugačiji pristup i izvršilo detaljnu analizu kako bi se smanjile trgovačke marže.

- Ovoga puta uz novi pristup napravljen je drugačiji obuhvat mera koji mora da sadrži veći broj proizvoda, jer građanima treba da se omogući da po pristupačnim cenama kupuju značajno veći broj proizvoda, i to ne samo hleb i jaja već i meso, pelene za bebe, konditore, kućnu hemiju, sredstva za higijenu i slično - rekla je Lazarevićeva. - Verujem da će opsegom biti obuhvaćen veliki broj proizvoda i veći od 3.000, jer je broj od 3.000 utvrđen po jednom velikom trgovinskom lancu.

Govoreći o tome gde su najviše marže i gde se očekuju najveći efekti, istakla je da je fascinantno kolike su marže na pekarske proizvode.

- Pričamo o esencijalnim proizvodima, ne pričamo o nečemu što je možda, u meri luksuznih proizvoda - kaže ministarka. - Konditori, takođe, čokolade, ja razumem da je skočila cena kakaoa, kao i kafe, ali ta pomeranja na tržištima na gore, pogotovo berzanske robe, vrlo često se višestruko poveća na kraju, kao da uzimaju neki efekat nekog budućeg skoka.

Prema njenim rečima, trgovci će biti u obavezi da dostave Ministarstvu, kada primena uredbe počne, njihove cenovnike za te proizvode na dan 1. septembar. Kako bi se utvrdilo da li je bilo nekih zloupotreba, i da li su neki iskoristili avgust, kada su se mere najavljivale, da veštački podignu cene, dostaviće i presek za 1. avgust.

Komentarišući navode u javnosti pojedinih predstavnika trgovinskih lanaca, da će mere imati razoran uticaj na trgovce i izazvati sivu ekonomiju i nestašice pojedinih proizvoda, ona je rekla da se ovi apokaliptični scenariji apsolutno neće desiti.

- I te kako ćemo voditi računa, uredba predviđa, koje će količine robe na lagerima morati da budu da bismo obezbedili stabilnost snabdevanja - naglašava ministarka. - Ti koji kritikuju, kako ćemo da sahranimo male trgovce, to nije tačno. Mali trgovci i oni koji su najslabiji nisu uopšte obuhvaćeni ovom merom.

Među merama za poboljšanje životnog standarda je i postavljanje granice za kamate na kredite, popusti na račune za struju, kao i smanjenje cena koje će socijalno ugroženi plaćati za drvo za ogrev.

Posle sviranja mogu i za pojas da zadenu PROFESOR Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković ocenio je da su mere koje se odnose na ograničavanje trgovačkih marži dobre za sve građane, jer nisu usmerene samo na najsiromašnije slojeve stanovništva. - Uopšte ne mislim da će mere negativno uticati na strane trgovačke lance da izbegavaju poslovanje i dolazak ovde - kaže Mijušković. - Podsetiću da i neki lanci koji su kasnije ušli na naše tržište, da ih sada ne imenujemo, sa znatno nižim i povoljnim cenama, veoma brzo su se adaptirali na lokalne uslove i podigli te cene. Znači, na nama je da postavimo određena pravila ili limite. Stručnjak za menadžment državne uprave Mihajlo Rabrenović smatra da je ovo zaokružen, celovit paket mera koji može da pomogne i da bi građani trebalo da osete boljitak. - Došlo je do jedne vrste kartela, monopolskog položaja nekoliko trgovinskih lanaca, koji su od korone podigli svoje marže, njihovi računovodstveni izveštaji su impresivni, i to pokazuje da ima prostora da se nađe načina da se zasvira i za pojas zadene - kaže Rabrenović.