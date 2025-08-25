ZA BOLJI STANDARD GRAĐANA: Šta sve obuhvata paket ekonomskih mera koje je juče predstavio predsednik

MERE za bolji standard građana, koje je juče predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predviđaju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto od 1. septembra za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, snižavanje kamata na kredite, izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, dodatne popuste na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogreva, a za najugroženije će biti besplatan.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Marže

Kada je reč o ograničavanju marži u maloprodaji i veleprodaji biće doneta naredne nedelje uredba koja stupa na snagu 1. septembra i važiće šest meseci. Odnosiće se samo na velike trgovce na malo i veliko, čiji je poslovni prihod u 2024. veći od 4,5 mlrd dinara i obuhvatiće oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije: hrane, kućne hemije i proizvoda za ličnu higijenu.

Marže u trgovini na malo biće ograničene na najviše 20 odsto, koje se sada kod najvećih trgovaca na malo kreću do 46 odsto. Očekuje ukupno snižavanje cena tih proizvoda od oko 15 odsto. Takođe biće ograničene marže u trgovini na veliko na najviše 20 odsto (kumulativno) bez obzira koliko trgovaca ima u nizu.

Predviđeno je ograničavanje ukupnog iznosa svih dodatnih naknada koje trgovac na malo fakturiše dobavljaču (ofovi) na maksimalno 10 odsto (rabat). Kada je reč o predlogu mera mera podrške kućnom budžetu građana, nivo cena hrane u Srbiji iznosi 95,7 odsto proseka EU, što je znatno više nego u zemljama regiona i u odnosu na njih najviše je i porastao u periodu 2020-2024 - za 14,6 odsto i zato se se planiraju nova nova zakonodavna rešenja.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

U oktobru ove godine planiraju se izmene i dopune Zakona o trgovini, kojim se transponuje Direktiva EU o isticanju cena. Istovremeno novim Zakonom o zaštiti potrošača biće propisana obaveza isticanja cenovnika trgovcima u cilju boljeg informisanja potrošača, ali i praćenja kretanja cena od nadležnih institucija.

U decembru ove godine planira se prvi put donošenje Zakona o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi kojim će se sistemski stati na put prekomernim i sve brojnijim naknadama koje trgovci fakturišu dobavljačima, a koje se kod velikih trgovinskih lanaca kreću u rasponu od 25 do preko 50 odsto i često su značajno više od samih rabata/popusta koje dobavljači daju trgovcima odnosno iznosa trgovačkih marži koje utiču na formiranje krajnjih cena u maloprodaji.

Smanjenje kamatnih stopa na kredite

Po pitanju smanjenja kamatnih stopa na kredite, predviđena je mera namenjena zaposlenim licima i penzionerima čija su redovna mesečna primanja do 100.000 dinara i na taj način biće obuhvaćeno više od 50 odsto zaposlenih lica i najveći broj penzionera. Banke će se obavezati da snize nominalne kamatne stope na pojedinačnoj osnovi na bankarske kredite navedenim korisnicima: za dinarske gotovinske i potrošačke kredite maksimalnog iznosa do 1.000.000 dinara, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala ove kredite u julu mesecu 2025. godine.

Za dinarske kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita (za klijente banke), bez ograničenja iznosa, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto), u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala gotovinske kredite u julu 2025. za posebne gotovinske kredite maksimalnog iznosa do 1.000.000 dinara i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 10,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala gotovinske kredite u julu mesecu 2025. godine.

Za stambene kredite za kupovinu prve stambene nepokretnosti, do 0,5 procentnih poena u odnosu na standardnu ponudu po kojoj je banka odobravala ove kredite u julu mesecu 2025. godine. Bez troškova obrade kredita za sve navedene kredite banaka. Na primer, za novi stambeni kredit u iznosu 90.000 evra na 30 godina - visina nominalne kamate je 4,50 odsto. Za stambene kredite smanjuje se za 0,5 indeksnih poena i dozvoljava se refinansiranje ljudima koji već imaju kredite, a koji ispunjavaju ove uslove - do 100.000 dinara primanja i do 100.000 dinara penzije.

Na primer, ako je na današnji dan evribor 2,15 odsto naših 2,05 odsto, sniženje u procentima iznosi 5,70 odsto. Banke će se obavezati u dogovoru sa Narodnom bankom Srbije da do 15. septembra 2025. objave posebne ponude ovih kredita na svojim internet stranicama kada će i početi sa odobravanjem tih kredita, a krediti pod ovim uslovima će biti u ponudi najmanje 12 meseci. NBS objaviće posebne ponude svih obuhvaćenih banaka na svojoj internet stranici. Kod većine banaka snižavanje kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite navedenim građanima na oko 7,5 odsto (što je prosek u Evropskoj uniji), a za posebne gotovinske kredite sa uključenim životnim osiguranjem na oko 10,5 odsto u delu ukupnih gotovinskih i potrošačkih kredita ukupna ušteda za građane i oko 40 milijardi dinara u narednih pet godina.

Za ceo period otplate gotovinskog kredita na šest godina ušteda na kamati će u pojedinim slučajevima za maksimalni iznos kredita biti i 200.000 dinara, za ceo period otplate stambenog kredita od 90.000 evra na 30 godina ušteda na kamati može iznositi i preko 9.000 evra.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Kada je reč o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, neće moći da se izvrši prinudna prodaja jedinog doma lica koje u njemu živi bez posebne odluke suda. Sud je dužan da u posebnom postupku ispita da li je to jedini dom dužnika, kolika je vrednost potraživanja, socijalne i porodične okolnosti dužnika, da li dužnik ima neke druge nepokretnosti i postojanje eventualnih alternativnih mera naplate.

Prvi uslov je da se radi o jedinoj nepokretnosti izvršnog dužnika.

Drugi uslov se tiče dužine trajanja prijavljenog prebivališta koje je evidentirano na kućnom broju/adresi na kojoj se nalazi nepokretnost i ono je postavljeno na najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje (ako ta adresa nije pasivizirana)

Treći uslov se tiče kvadrature te nepokretnosti u odnosu na koju izvršni dužnik hoće da aktivira zaštitu i ona je ograničena na 60 metara kvadratnih.

Četvrti uslov tiče se visine novčanog potraživanja - važno je da glavnica potraživanja koje se namiruje ne prelazi polovinu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđene u skladu sa aktom jedinice lokalne samouprave (ovim aktom koji je javan za svaki grad/opštinu se vodi i svaki javni beležnik kada razrezuje naknadu za isprave koje overava).

Peti uslov je ključna zaštita od zloupotreba ovog mehanizma koji se uvodi i ona se ogleda u tome da nije bilo kakvog raspolaganja imovinom, tendecioznog, kako bi se mehanizam aktivirao. Potrebno je da izvršni dužnik u periodu od tri godine pre dana podnošenja predloga za izvršenje nije prodao ili poklonio drugu nepokretnost ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Šesti uslov - sudska odluka da je ovo jedini dom.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Popusti za struju

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara - što će uskoro biti utvrđeno. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije - borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije, Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Blizu 240.000 penzionera prima najnižu ili do najniže penzije i svi koji među njima imaju brojilo na svoje ime dobiće popust 1.000 dinara na računu, bez predavanja ijednog papira, bez stajanja u redu, već automatski razmenom podataka između relevantnih institucija. Tako će biti zaštićene ranjive grupe i naši najstariji građani, kao rezultat mera koje su pripremili Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije. Veliki broj ovih penzionera čine poljoprivredne penzije, zatim samostalne delatnosti...

Ova mera uspešno je sprovedena pre dve godine, kada je oko 100.000 penzionera imalo umanjenje na računima. Domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca (to su socijalne kategorije građana - porodice slabijeg materijalnog statusa, primaoci novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica) već ostvaruju popust do 40 odsto na električnu energiju, ili do 60 odsto za gas i grejanje. Od ove godine oni će zadržati ove povlastice bez obzira na potrošnju električne energije, i dodatno za one koji ostvaruju popust na električnu energiju neće se odnositi promena granice za ulazak u crvenu zonu. Osim toga imaće i dodatnih pet odsto popusta na redovno plaćanje računa do 28. u mesecu (ukupno 10 odsto, sa pet odsto koje imaju svi potrošači).

Dakle, domaćinstva sa najnižim prihodima, koji ostvaruju pravo na olakšicu, posebno ona koja se zimi greju na struju će imati znatno niže račune za električnu energiju, dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. Radiće se na tome da se poveća broj građana obuhvaćenim ovim olakšicama. Trenutno oko 70.000 domaćinstava koristi ovu olakšicu. Ostvarivanje ovog prava kod navedenih primalaca socijalne pomoći maksimalno je pojednostavljeno - jedan papir koji građani i popunjavaju u opštini u kojoj žive kojim biraju da li žele umanjenje na računu za struju ili gas.

Smanjenje cene ogrevnog drveta

Javno preduzeće Srbijašume predlaže primenu dodatnih mera za određene kategorije stanovništva i to kroz umanjenje cena ogrevnog drveta: Za socijalno ugrožene kategorije stanovništva (korisnicima prava iz socijalne zaštite), važeća cena za ogrevno drvo od 4.581 dinar/m3 bi se umanjila za 36,7 odsto i iznosila bi 2.900 dinara/m3.

Za penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata važeća cena za ogrevno drvo tvrdih lišćara od 5.269 dinara/m3 bi se umanjila za 15% i iznosila bi 4.470 dinara/m3. Besplatan ogrev, po osam metara kubnih za 1.000 najugroženijih porodica.

Efekti - ograničavanja trgovačkih marži biće povećanje kupovne moći stanovništva kroz značajne uštede u kućnom budžetu, podrška velikom broju dobavljača iz redova mikro, malih i srednjih proizvođača u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Mera za kredite namenjena je zaposlenim licima i penzionerima čija su redovna mesečna primanja do 100.000 dinara i na navedeni način biće obuhvaćeno više od 50 odsto zaposlenih lica i najveći broj penzionera. Prema izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju ne može se izvršiti prinudna prodaja jedinog doma lica koje u njemu živi bez posebne odluke suda. Predviđeni su popusti na računima za električnu energiju za posebne kategorije stanovništva. Kada je reč o ogrevnom drvetu - predviđena je izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju: umanjenje cena ogrevnog drveta i besplatno ogrevno drvo za najugroženije porodice.