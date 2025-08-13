CENA PICE 100 EVRA, I TO NE BILO KAKVE- HAVAJSKE: Valentina se šokirala "kulinarskim zločinom" - na testo bacili sve što su mogli
Tokom odmora na Malti Čileanka, Valentina Truhiljo Olivares, bila je šokirana kada je na meniju jedne picerije videla picu sa ananasom ili takozvanu havajsku picu, po ceni od 100 evra.
Valentina (27), studentkinja i dizajnerka, odlučila je da svrati u restoran Sotto Prosciutteria i snimi kratak video za TikTok. Klip, objavljen pre desetk dana, prikazuje je kako pregleda meni restorana. Cene pica su bile sasvim razumne - Margarita je koštala 9,45 evra, dok su neke druge bile 14,70 evra.
Ali, onda je videla havajsku picu i ostala je bez reči.
Ananas na pici? Opet ista debata
U intervjuu za portal What’s The Jam, Valentina je rekla da je šokirana ne samo što je pica toliko koštala, već i što takva kombinacija uopšte postoji u restoranu koji je inače specijalizovan za italijansku picu.
"U italijanskom sam restoranu i pogledajte koliko košta havajska pica - 100 evra!", rekla je u videu, koji je brzo postao viralan.
Internet je eksplodirao
Video je brzo dobio više od 2,8 miliona pregleda i više od 2.000 komentara. Rasprava je izbila - neki su bili zgroženi, drugi su sve pretvorili u šalu.
"To je 10 evra za picu i 90 evra kazne za nepoštovanje Italije", "Ne jedem havajsku hranu zato što mi se sviđa, već zato što volim da gledam kako se Italijani nerviraju", usledili su komentari.
"Savršena letnja pica - lagana, slatka i slana. Sviđalo vam se ili ne, ima svoje obožavaoce", komentarisali su korisnici kojima se sviđa kombinacija sa ananasom.
"Pica je nastala tako što ste na testo bacili šta god ste imali kod kuće. Ako imate ananas, zašto da ne?“, našalio se neko.
Restoran uklonio picu sa menija?
Nakon što je video postao viralan, havajska pica je nestalasa onlajn menija restorana. Nije jasno da li je još uvek dostupna na fizičkom meniju, a restoran se još nije oglasio.
Jedno je sigurno - debata o tome da li je ananas dozvoljen na pici se nastavlja. I dok neki misle da je to kulinarski zločin, drugi uživaju u svakom slatko-slanom zalogaju.
Kurir/Index.hr
