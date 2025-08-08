NAJVIŠE SE TRGOVALO OVOM ŽITARICOM: Najnoviji izveštaj sa Produktne berze

TOKOM ove nedelje promet na Produktnoj berzi iznosio je 3.710 tona, što je znatno manje nego prethodne sedmice, finansijska vrednost prometa bila je 87,05 miliona dinara, a količinski najviše prometa je zabeleženo kod kukuruza, 42,0 odsto od ukupne količine, navodi se u berzanskom izveštaju.

Na tržištu kukuruza zabeleženo je najviše ponuda i najviše trgovanja.

U ponudi je bilo robe različitog kvaliteta a paritet je najčešće bio taj koji je sprečavao veći broj trgovanja.

Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 25,25 do 26,10 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Ponder cena iznosila je 25,63 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je za 2,84 odsto više u odnosu na prošlu nedelju.

Najaktivniji kupci na tržištu pšenice bili su mlinovi koji su kupovali robu s proteinom minimum 12,0 odsto a prometovana je i manja količina pšenice s proteinom minimum 13,0 odsto.

Krajem nedelje kupci su bili prerađivači i trgovci koji su tražili kvalitet 11-11,5 odsto proteina, ali zbog razlike u paritetu na strani ponude i tražnje nije bilo trgovanja.

Kupoprodajni ugovori u ovoj nedelji zaključivani su u rasponu 20,50-21,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, a ponder cena iznosila je 20,70 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Ponuda ječma je i ove nedelje bila veća od tražnje.

Veća ponuda uslovila je blaži pad cene, za 0,72 odsto a berzanski ugovori bili su zaključeni u rasponu 20,20-20,40 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Ponder cena iznosila je 20,34 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Najslabija aktivnost je i ove sedmice zabeležena na tržištu soje.

Upiti su bili za male količine ali po dosta nižoj ceni nego što su ponuđači bili spremni da nude pa trgovanja nije bilo.

Na paritetu južnog Banata zaključen je jedan kupoprodajni berzanski ugovor za uljanu repicu po ceni 50,38 dinara po kilogramu, bez PDV-a.

