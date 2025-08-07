DOMAĆINSTVO SA ČAK DVE KUĆE PRODAJE SE ZA SVEGA 13.500 EVRA: Dobra prilika za one koji maštaju o seoskom životu

U SELU Belotić, na svega četiri kilometra od centra Osečine i 31 kilometar od Valjeva, za samo 13.500 evra prodaje se staro, ali očuvano seosko domaćinstvo koje predstavlja idealnu priliku za one koji žele da pobegnu iz gradske vreve i pronađu mir u prirodi.

Foto: Fejsbuk

Udaljeno 125 kilometara od Beograda, ovo domaćinstvo nudi kombinaciju privatnosti, prostranosti i potencijala za adaptaciju.

- Na prodaju staro seosko domaćinstvo u selu Belotić, od centra Osečine udaljeno četiri kilometara, od Valjeva oko 30 kilometara, a Beograd je na 125 kilometara. Površina je 67,58 ari. Jedna parcela je klasifikovana kao građevinska. Na njoj se nalaze dve kuće (jedna 30, a druga 50 metara kvadratnih) sa nekoliko funkcionalnih pomoćnih objekata i 22 ara mlade šume. Voda je sa svog nepresušnog bunara, ima i struja ali u objektima nema kupatilo i potrebno ih je renovirati za življenje. Od asfalta je udaljena oko 400 metara makadamom koji je odličan u bilo koje doba godine, a nadmorska visina je oko 370 metara - navodi se u oglasu koji je objavljen na Fejsbuku, a ovo imanje, kako se vidi na Halo oglasima, košta 13.500 evra.

Za sve koji sanjaju o seoskom životu, vikendici u prirodi ili pokretanju malog porodičnog biznisa na selu, ovo imanje u Belotiću predstavlja izuzetnu priliku.

(Kurir)