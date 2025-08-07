SRBI SA ODMORA DONOSE PUNE KOFERE: Evo šta smete, a šta nikako ne nosite u Srbiju - detaljan spisak
PRI povratku sa letovanja putnici kofere često napune sirevima, pićima, suvenirima, egzotičnim voćem, ali i tompusima, napicima sa zaštićenim zmijama.
Nema čoveka koji ode na putovanje ili letovanje u neku drugu državu a da iz nje pri povratku ne ponese neki suvenir, autentično piće ili proizvod tipičan za geografsko područje u kom je boravio.
Opšte je poznato da se srpski turisti iz Grčke vraćaju sa kantama hladno ceđenog maslinovog ulja, feta sirom, različitim vrstama maslina, grčkog ratluka, kutijama grčkih baklava, flašama metakse i uza, teglicama slatkog od kumkvata i kore od pomorandže i sličnih stvari, a da često nisu ni svesni koliku količinu ovih proizvoda je dozvoljeno uneti u zemlju.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Da bismo razjasnili ovu nedoumicu i putnicima pružili potpunu informaciju, potražili smo od Uprave carina detaljne podatke šta se sve sme staviti u kofer pri dolasku iz inostranstva u Srbiju.
Rekli su nam da ljudi pri povratku iz inostranstva, naročito sa nekih egzotičnih destinacija, pokušavaju da unesu u zemlju razne zabranjene stvari.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Primera iz prakse koji ilustruju nepoznavanje ili ignorisanje propisa je bezbroj, pa se tako često događa da vrednu robu, kupljenu tokom putovanja, putnik ne prijavi pri povratku u zemlju, iako je prethodno za nju povratio porez na dodatu vrednost u inostranstvu (tzv. tax free). Uvek ističemo da nepoznavanje propisa ne oslobađa, te da je dužnost putnika da se pre putovanja informiše o svojim pravima i obavezama - kažu iz Uprave carina.
Navode i nekoliko primera šta su putnici sve pokušavali da unesu u zemlju.
- U prtljagu putnika na povratku sa egzotičnih destinacija carinski službenici su pronalazili kofere pune tompusa, krzno i druge delove zaštićenih divljih vrsta, ali i lokalni napitak sa zaštićenim zmijama i škorpijama, koji se u pojedinim zemljama prodaje kao suvenir. Bilo je i slučajeva da putnik čekirani prtljag ispuni egzotičnim voćem, iako ga ima u ponudi i na domaćem tržištu - naglašavaju u Upravi carina.
Šta se sme uneti u zemlju
- lični prtljag - odeća, obuća, sportski rekviziti, lekovi za uobičajenu terapiju
50 cigareta
20 cigarilosa (do tri grama po komadu)
10 cigara
50 grama duvana ili odgovarajuća kombinacija navedenih proizvoda
1 litar žestokog alkoholnog pića ili 2 litra vina
1 parfem (do 50 ml) i 1 toaletna voda (do 25 ml)
fabrički upakovana hrana s deklaracijom u količini za to putovanje
do 1 kg hrane životinjskog porekla (osim iz zemalja iz kojih je zabranjen njen uvoz i tranzit)
manja količina bilja
do 5 kg svežeg voća i delova bilja
do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju
do 3 kg lukovica i gomolja ukrasnog bilja
do 3 sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai)
do 10 balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova
* Podaci Uprave carina Republike Srbije
Zabranjeno unošenje u zemlju
narkotici
psihoaktivne supstance
oružje, eksploziv
otrovi
radioaktivne materije i sl.
Potrebna dozvola za uvoz
žive životinje
zaštićene biljne i životinjske vrste
robu dvostruke namene i sl.
* Podaci Uprave carina Republike Srbije
(Kurir)
Preporučujemo
NA OVOM GRČKOM OSTRVU SVE JE JEFTINIJE: Cene kao nekad - turisti ga još nisu otkrili
28. 07. 2025. u 14:56
ZA MESO U KOFERU I KRIVIČNA PRIJAVA: Šta putnici mogu da unesu u zemlje EU
26. 07. 2025. u 07:00
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)