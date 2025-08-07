Ekonomija

SRBI SA ODMORA DONOSE PUNE KOFERE: Evo šta smete, a šta nikako ne nosite u Srbiju - detaljan spisak

В. Н.

07. 08. 2025. u 10:59

PRI povratku sa letovanja putnici kofere često napune sirevima, pićima, suvenirima, egzotičnim voćem, ali i tompusima, napicima sa zaštićenim zmijama.

Foto AP

Nema čoveka koji ode na putovanje ili letovanje u neku drugu državu a da iz nje pri povratku ne ponese neki suvenir, autentično piće ili proizvod tipičan za geografsko područje u kom je boravio.

Opšte je poznato da se srpski turisti iz Grčke vraćaju sa kantama hladno ceđenog maslinovog ulja, feta sirom, različitim vrstama maslina, grčkog ratluka, kutijama grčkih baklava, flašama metakse i uza, teglicama slatkog od kumkvata i kore od pomorandže i sličnih stvari, a da često nisu ni svesni koliku količinu ovih proizvoda je dozvoljeno uneti u zemlju.

Da bismo razjasnili ovu nedoumicu i putnicima pružili potpunu informaciju, potražili smo od Uprave carina detaljne podatke šta se sve sme staviti u kofer pri dolasku iz inostranstva u Srbiju.

Rekli su nam da ljudi pri povratku iz inostranstva, naročito sa nekih egzotičnih destinacija, pokušavaju da unesu u zemlju razne zabranjene stvari.

- Primera iz prakse koji ilustruju nepoznavanje ili ignorisanje propisa je bezbroj, pa se tako često događa da vrednu robu, kupljenu tokom putovanja, putnik ne prijavi pri povratku u zemlju, iako je prethodno za nju povratio porez na dodatu vrednost u inostranstvu (tzv. tax free). Uvek ističemo da nepoznavanje propisa ne oslobađa, te da je dužnost putnika da se pre putovanja informiše o svojim pravima i obavezama - kažu iz Uprave carina. 

Navode i nekoliko primera šta su putnici sve pokušavali da unesu u zemlju. 

- U prtljagu putnika na povratku sa egzotičnih destinacija carinski službenici su pronalazili kofere pune tompusa, krzno i druge delove zaštićenih divljih vrsta, ali i lokalni napitak sa zaštićenim zmijama i škorpijama, koji se u pojedinim zemljama prodaje kao suvenir. Bilo je i slučajeva da putnik čekirani prtljag ispuni egzotičnim voćem, iako ga ima u ponudi i na domaćem tržištu - naglašavaju u Upravi carina.

Šta se sme uneti u zemlju

- lični prtljag - odeća, obuća, sportski rekviziti, lekovi za uobičajenu terapiju

    50 cigareta
    20 cigarilosa (do tri grama po komadu)
    10 cigara 
    50 grama duvana ili odgovarajuća kombinacija navedenih proizvoda 
     1 litar žestokog alkoholnog pića ili 2 litra vina
    1 parfem (do 50 ml) i 1 toaletna voda (do 25 ml)
     fabrički upakovana hrana s deklaracijom u količini za to putovanje
    do 1 kg hrane životinjskog porekla (osim iz zemalja iz kojih je zabranjen njen uvoz i tranzit)
    manja količina bilja
    do 5 kg svežeg voća i delova bilja
    do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju
    do 3 kg lukovica i gomolja ukrasnog bilja
    do 3 sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai) 
    do 10 balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova

* Podaci Uprave carina Republike Srbije

Zabranjeno unošenje u zemlju

    narkotici
    psihoaktivne supstance
    oružje, eksploziv
    otrovi
    radioaktivne materije i sl.

Potrebna dozvola za uvoz

    žive životinje
    zaštićene biljne i životinjske vrste
    robu dvostruke namene i sl.

* Podaci Uprave carina Republike Srbije

(Kurir)

