I UREDBOM DO FER OTKUPNIH CENA MLEKA: Ministar Glamočić razgovarao sa predstavnicima Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić razgovarao je danas sa predstavnicima Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga o aktuelnim izazovima u sektoru mlekarstva, kao i konkretnim institucionalnim merama za njegovo dugoročno uređenje i stabilizaciju.

Foto: Tanjug

Predstavnici Udruženja podržali su mere koje je resorno ministarstvo do sada preduzelo i izrazili uverenje da će one dati rezultate i dovesti do regulacije tržišta, stabilizacije otkupnih cena mleka, koje će biti u skladu sa kretanjima cena u regionu, kao i do smanjenja viškova mleka.

To se, pre svega, odnosi na donošenje Uredbe o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda sa mlečnom komponentom koji sadrže palmino ulje, odnosno palminu mast i druga biljna ulja, koja će stupiti na snagu 1. avgusta tekuće godine, kao i na intenzivne kontrole koje Ministarstvo sprovodi kako bi se otkrile eventualne zloupotrebe i obezbedila puna zaštita domaće proizvodnje.

Ministar je istakao da će javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla biti raspisan najkasnije naredne nedelje. Predstavnici udruženja tražili su da se poštuje Sporazum koji je prošle godine potpisan sa Ministarstvom, te da, u tom smislu, istovremeno bude raspisan i javni poziv za subvencije za krave prvotelke, u iznosu od 100.000 hiljada dinara. Glamočić je istakao da je neophodno da prvo dođe do stabilizacije tržišta, nakon čega se očekuje raspisivanje i tog javnog poziva.

U razgovoru je rečeno i da će biti razmotren model preraspodele postojećih mera podrške poljoprivrednicima, uključujući pitanje premija za mleko, o čemu danas nisu usaglašeni stavovi, pa će se na ovu temu nastaviti dijalog sa proizvođačima.

Ministar Glamočić potvrdio je i da će Centralna laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka početi sa radom od januara 2026. godine. Uzorkovanje će se vršiti u prisustvu proizvođača, čime će se obezbediti objektivna i nepristrasna kontrola kvaliteta. Prema rečima ministra, cilj je uvođenje stimulativnog modela otkupa koji će nagrađivati kvalitet, uz pravedan tretman za sve proizvođače.

Detalji o radu laboratorije biće dodatno razrađeni kroz Radnu grupu, čije je formiranje danas najavljeno i koja će biti sastavljena od ključnih aktera u sektoru mlekarstva i nadležnih institucija. Ova grupa će, pored toga, imati zadatak da aktivno učestvuje u kreiranju mera, razmeni informacija o uvozu, izvozu i drugim strateškim pitanjima, uz maksimalnu transparentnost i stalnu komunikaciju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministar je ovom prilikom naglasio da je uspostavljanje partnerskog odnosa između Ministarstva, proizvođača i mlekarske industrije strateški cilj, te pozvao na ujedinjenje proizvođača u jedno reprezentativno udruženje, radi snažnijeg i efikasnijeg delovanja unutar sektora.

Današnjem sastanku ispred pomenutog udruženja prisustvovali su predsednik UO Goran Vasić, Dušan Filipović, Miloš Galonić, Branislav Terzić i Petar Gajić.