"OVOG MESECA OČEKUJEM DOBRE VESTI" Vučić: Stopa inflacije prvi put ispod 4 posto, biće značajno povećanja plata i penzija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća građanima iz Predsedništva.

Foto Novosti

- Ovog meseca očekujemo izuzetno dobre vesti, prvi put ćemo da se spustimo ispod 4 odsto sa stopom inflacije - rekao je Vučić i nastavio:

- To su važne, vredne vesti. To znači da smo uspeli da se izborimo sa onim što je uvek u savremenoj Srbiji predstavljalo najtežu i najveću pošast. Važno je i zbog toga što ćemo i zahvaljujući neradu i blokada, nesigurnosti i nestabilnosti koju su blokaderi izazvali svakako imati manju stopu rasta, ali verujem da ćemo preći 3 odsto što će garantovati značajno povećanje plata i penzija, baš onako kao što smo rekli - kazao je on.