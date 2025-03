SUTRA JE 1. APRIL - JEDNA STVAR SE MENJA: Važna informacija za vozače u Srbiji

VOZAČI u Srbiji od sutra, 1. aprila nisu u obavezi da imaju zimske gume na sva četiri točka ukoliko na kolovozu ima poledice, leda ili snega.

Foto: Profimedia

Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja vozila u Srbiji u periodu od 1. novembra pa do 1. aprila moraju da imaju sve četiri zimske gume, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja međutim stalno ističu da su zimski pneumatici na točkovima preporučljivi i kada su kolovozi suvi, ali ako su spoljne temperature niže od sedam stepeni Celzijusa, jer na tim temperaturama letnje gume gube karakteristiku dobrog prijanjanja, odnosno njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici.

Zakon o bezbednosti saobraćaja, inače, propisuje i kazne ukoliko se bez zimskih pneumatika vozi u periodu od 1. novembra do 1. aprila i one su za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara, a za pravna lica idu i preko 100.000 dinara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ULOŽITE PAMETNO NOVAC IZ SLAMARICE : Investirajte u samo jedan kvadrat