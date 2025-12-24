Košarka

SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)

24. 12. 2025. u 17:13

24. 12. 2025. u 17:13

Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.

СРБИН НОВА СВЕТСКА ФИЛМСКА ЗВЕЗДА: Бобан Марјановић у средњовековном спектаклу - и сви га се плаше (ФОТО)

Screenshot / MGM/ Robin Hud /

"Bobi", koji je nedavno potpisao ugovor za košarkaški klub Ilirija, ovih dana oduševljava ljubitelje kinematografije - svojom ulogom u MGM seriji "Robin Hud".

On tamo glumi Drogoa, opasnog egzekutora Gaja od Gizborna, pa iako (zasad, a "debitovao" je ovog vikenda) nema nikakav tekst koji izgovara, njegova beskrupuloznost dolazi do punog izražaja u jednoj krvavoj sceni.

Boban Marjanović u jednoj od scena serije "Robin Hud ( Screenshot / MGM/ Robin Hood /

Od naših glumaca, u ovom serijalu Robina Huda glume još i Tamara Radovanović, kao Selin de Ficu, dvorska dama englske kraljice, ali i Miloš Timotijević, Tijana Upčeva, Jelena Gavrilović, Nikola Janković, Ema Gojković, Jana Ivanović, Slaviša Ivanović, Nenad Heraković i brojni drugi.

Od svetski poznatih imena, izdvaja se čuveni Šon Bin, koji tumači lik šerifa od Notingema.

Šon Bin / Foto Nick Briggs

Dobar deo ove serije sniman je u Srbiji, na obroncima planine Rudnik, ali i ne samo tamo.

