NAJTEŽE DO STANA U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU: Kolike su cene kvadrata u Srbiji, dok se spremaju olakšice za mlade

MLADIMA će uskoro država ponuditi izuzetno povoljne uslove da dođu do svog krova nad glavom.

Foto: Unsplash

Kada zakon dobije "zeleno svetlo" poslanika, građani od 20. do poslednjeg dana 35. godine, pri kupovini prve nekretnine plaćaće učešće od samo jedan odsto po pristupačnim kamatama. Vrednost ovih subvencionisanih stambenih zajmova, međutim, ograničena je na 100.000 evra, što neće predstavljati problem za stanovnike većine gradova u Srbiji, osim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U ova tri grada mladi će za taj limit moći da priušte mnogo manje stanove, dok će neki moći da se šire i u komfornih 125 kvadrata.

Da li će 100.000 evra biti dovoljno za 50 kvadrata u tri najveća grada u Srbiji? To pitanje ovih dana muči mnoge mlade koji su krenuli u potragu za prvim stanom.

- Od kako su najavili ove kredite koji nam pružaju jedinstvenu priliku da kupimo svoj stan, najviše zbog učešća koje možemo da prikupimo, verenik i ja se raspitujemo po agencijama za nekretnine - kaže Anđela R. iz Beograda.

- Gledali smo mnoge stanove jer ne želimo da uđemo u decenijsko zaduživanje za 30 kvadrata. U gradskim opštinama, gotovo je nemoguće naći pristojan jednoiposoban ili dvosoban stan od bar 50 kvadrata za tih 100.000 evra. Ako se i nađu, ili su u suterenima ili je potrebno veliko ulaganje za koje mi nemamo para. To je moguće na periferiji, ali i tamo su cene duplirane.

Foto: Profimedia/ilustracija

Prema podacima specijalizovanog portala koji se bavi nekretninama "4zida.rs", međutim, trenutno je u ponudi više od 500 stanova u Beogradu, površine do 50 kvadrata, koji se mogu kupiti za iznos do 100.000 evra.

- Ovakve nekretnine su najčešće dostupne u naseljima poput Mirijeva, Višnjičke banje, Resnika, Karaburme, Zemuna (Altina), Ovče, Borče, Padinske skele, Batajnice, Kumodraža i Mladenovca - kaže Aleksandra Mihajlović iz "4zida.rs".

- U Novom Sadu, stanovi u ovom cenovnom rangu mogu se pronaći na Klisi, Novom naselju, Detelinari, Adicama i Telepu, dok su u Nišu najzastupljeniji u opštinama Pantelej, Medijana i Palilula.

I Subotica sve skuplja NAJMANjE 66 a najviše 100 kvadrata mladi Subotičani moći će da kupe za 100.000 evra. - Najskuplje plaćen kvadrat stana koštao je čak 2.000 evra, a reč je o luksuznom stanu u centru grada. Ipak, cene su niže, te se kvadrat u novogradnji kreće oko 1.500 evra, dok je cena kvadrata u starogradnji oko 1.000 evra - kažu u agenciji za nekretnine. - Najatraktivnije lokacije za kupovinu stana su Radijalac i Prozivka. Iako su ranijih godina stanovi bili popularniji, sada se podjednako traže i kuće.

Prema njenim rečima, kupci sa budžetom do 100.000 evra za stan do 50 kvadrata trebalo bi da procene šta im je prioritet - da li žele bolju lokaciju, ali manju kvadraturu, ili su spremni da žive na periferiji grada za više prostora i bolje uslove u stanu.

- U Beogradu, naselja poput Karaburme i Mirijeva nude dobru povezanost sa centrom, dok Altina, Ovča i Batajnica mogu biti atraktivni za one koji ne zavise od svakodnevnog putovanja u centralne delove grada - kaže naša sagovornica.

- Infrastruktura naselja, povezanost sa centrom grada i dostupnost javnog prevoza su faktori koji dugoročno utiču na kvalitet života i potencijalnu vrednost nekretnine.

Takođe bi trebalo razmisliti i o planovima razvoja naselja - mesta sa budućim infrastrukturnim projektima mogu biti dobra investicija, jer im vrednost nekretnina može rasti.

Foto Shutterstock

Ona podseća da ne bi trebalo zaboraviti ni na dodatne troškove jer cena stana nije jedini izdatak. Postoje administrativni i eventualno troškovi renoviranja ako je stan u starogradnji, koji mogu značajno uticati na krajnju cenu nekretnine.

Sadašnje cene stanova u Novom Sadu, koje nude tamošnje agencije za nekretnine, pokazuju da za 100.000 evra u Srpskoj Atini može da se kupi od 28 do 50 kvadrata. U ovom gradu, cena kvadratnog metra novoizgrađenog stana je od 2.200 do 3.600 evra, u zavisnosti od same lokacije kao i drugih pojedinosti koje investitori navedu u ponudi. Stanovi u zgradama izgrađenim ranijih godina jeftiniji su u proseku za oko deset procenata, ali u većini slučajeva neophodna su dodatna ulaganja za renoviranje tako da i takvi dostignu 2.000 evra pa i nešto više po kvadratu.

U Nišu limit od 100.000 evra dovoljan je za 43 do 67 kvadrata, u zavisnosti da li je stari ili novoizgrađeni kvadrat i u kom delu grada se nalazi. Tako se kvadrat u novogradnji nudi u rasponu od 1.500 evra do 2.300 evra. Najtraženija je sada opština Pantelej gde su cene od 1.500 do 1.800 evra. Što se tiče ostalih lokacija, u centru cena kvadrata je od 2.000 do čak 2.300 evra. Cene u starogradnji su niže za nekih 20 do 30 odsto u odnosu na novogradnju, ali kvadrat na kraju košta više s obzirom na to da budući kupac neretko ima i obavezu da renovira. Cene se ne smiruju jer je tražnja i dalje veoma velika.

Foto Shutterstock

Mladi Kragujevčani mogu za 100.000 evra da priušte od 56 do 100 kvadrata. Novoizgrađeni stambeni prostor u centru košta od 1.400 do 1.800 evra po kvadratu plus PDV. Za stare stanove u najekskluzivnijem delu grada potrebno je odvojiti od 1.000 do 1.200 evra po kvadratu. Van ekstrazone, kvadrat u gradskim naseljima nudi se od 1.100 do 1.300 evra u novogradnji, na koje treba dodati i PDV, dok je u starogradnji oko 1.000 evra. Placevi u gradskoj zoni Kragujevca koštaju od 40.000 do 60.000 evra po aru.

U Užicu su sredstva kredita koja se nude uz subvenciju države dovoljna za 56 do 111 kvadrata. Stanogradnja u Užicu je intenzivirana tokom nekoliko prethodnih godina, a cena kvadratnog metra u novoizgrađenim zgradama je od 1.200 do 1.800 evra. Kada je reč o starim stanovima, cenu određuje stanje nekretnine i kvalitet gradnje, pa se cene kreću od 900 do 1.500 evra. U novogradnji, u ponudi je najviše stanova manje i srednje kvadrature.

Posebno interesovanje vlada za "kvadratima" izgrađenim na mestu nekadašnje fabrike "Cveta Dabić", uz obalu Đetinje, nadomak gradske plaže: jednosoban stan u ovoj novogradnji, površine 41 kvadratni metar, košta 65.600 evra, odnosno 1.600 evra po kvadratnom metru. Stan od 103 kvadrata u centru Užica sa parking-mestom prodaje se za 190.000 evra, reč je moderno opremljenoj nekretnini sa uvedenim gasnim grejanjem. U Užicu, parking ili garažno mesto predstavljaju privilegiju, pa se uz nove stanove nude i parking mesta: garažno mesto u široj centralnoj zoni košta u proseku 12.000 evra, bez PDV. Ali, teško da studenti razmišljaju o takvoj investiciji.

Foto: Unsplash

Najveće stanove za 100.000 evra moći će da kupe Čačani od 20. do 35. godine. To će im biti dovoljno za najmanje 63 do čak 125 kvadrata. Cena stanova u novogradnji u Čačku, gradu gde poslednjih godina stambene zgrade niču "na svakom uglu", kreće se od 1.400 do 1.600 evra po kvadratu. U zavisnosti od starosti zgrade, spratnosti i lokacije za stanove u starogradnji vlasnici traže od 800 do 1.100 evra po kvadratnom metru.

Inače, u gradu na Moravi prodaju se stanovi i u samoj izgradnji, odnosno dok još zgrada nije završena, pa je u tom slučaju cena nešto niža, i kreće se oko 1.300 evra po kvadratu.