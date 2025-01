NIPON STIL PROTIV AMERIČKE VLADE: Razmatraju tužbu zbog blokirane kupovine Ju-Es stila

ZA ONE koji sami uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje od januarske uplate važe nove osnovice koje su za 14,5 odsto veće u odnosu na prethodnu godinu i one će se na mesečnom nivou u 2025. kretati od 11.028 do 157.542 dinara, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).