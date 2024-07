"LITIJUM JE MOŽDA NAJVEĆA ŠANSA KOJU IMAMO" Mali: Sve ćemo da uradimo po najvećim standardima

MINISTAR finansija Siniša Mali gostujući na RTS-u dotakao se i teme oko litijuma.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Ovo je važna tema, vi danas bez litijuma ne možete da proizvodite električne automobile, mobilne telefone... To postaje sirovina budućnosti, kao što je to bila nafta. Vidite kakvu su odluku doneli Nemačka, Portugalija, Francuska. To postaju projekti od nacionalnog značaja. To je strateško pitanje, možda i najvažnije pitanje za nas, zato i otvaramo tu temu. I ovde ne govorim samo o rudniku, već o celom lancu vrednosti, da nakon toga što se izvadi iz rudnika, da postoji postrojenje koje se bavi preradom, nakon toga katode za baterije, nakon toga fabrika baterija za električna vozila, nakon toga fabrika električnih vozila. Ceo taj lanac, kada bismo ga napravili u našoj zemlji, dao bi doprinos BDP 10-12 milijardi evra svake godine, 16 posto BDP. To bi doprinelo našem BDP, hoćemo da rastemo još više. Ceo taj lanac je 20 hiljada novih radnih mesta. Da li ćemo iskoristiti ovu šansu, od nas zavisi. Zato i otvaramo ovu diskusiju, hoćemo sa svima da razgovaramo. Hoćemo li ono što je bogatstvo naše da iskoristimo. To je dugoročni projekat, sve ćemo da uradimo po najvećim standardima. Radi se o ogromnoj, možda najvećoj šansi, zato što je to tu kod nas. Samo je pitanje hoćemo li mi to iskoristiti. Što vam je veći BDP, imate više novca u budžetu, imate veće plate i penzije - poručio je Mali.