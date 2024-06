VELIKA BROJKA: Vučić otkrio koliko novca Srbija ima na računu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na računu država Srbija ima 5,5 milijardi evra.

Foto: TV Pink printskrin

- Kada smo mi to u Srbiji imali platu preko 500 evra, a ne preko 800 i 900 uz očekivanja da stignemo do 1400? Nismo nikada. To znači da ta politika daje rezultat. Obišao sam i danas gradilište EXPO, tamo ljudi vredno rade. Ovo što radimo jeste za istoriju - kazao je on.