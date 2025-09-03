ČADEŽ NA SVETSKOM KONGRESU KOMORA: Vidimo se u Beogradu na EXPO2027

MARKO Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), pozvao je danas u Melburnu predstavnike privrednih komora iz celog sveta da podrže njegov predlog da regionalni kongres svetskih privrednih komora bude održan 2027. godine u Beogradu, u okviru Specijalizovane izložbe Expo 2027. Delegacija PKS koju predvodi Čadež boravi u Melburnu na 14. Svetskom kongresu komora (14th World Chambers Congress 2025 – 14WCC), a kako je istakao predsednik PKS, njegov predlog naišao je na veliko interesovanje kolega.

Foto: PKS

- Suština našeg boravka ovde jeste da sa predsednicima privrednih komora iz celog sveta razgovaramo o njihovom dolasku na Expo 2027, aktivnostima, kao i o potencijalima za zajedničku saradnju - rekao je Čadež. Dodaje da je delegacija PKS samo tokom prvog dana imala veliki broj sastanaka sa predsednicima međunarodnih biznis asocijacija. Istakao je sastanak sa generalnim sekretarom Privredne komore NR Kine Sjiao Sunom, a razgovor je bio posvećen nastupu srpske privrede na sajmu dobavljača u Pekingu u julu ove godine, otvaranju kancelarije ove poslovne asocijacije u Beogradu i programu u okviru EXPO 2027.

Sa predsednikom Privredne komore Letonije, Aigarsom Rostovskim Čadež je u Melburnu potpisao Sporazum o saradnji, a održao je bilateralne sastanke sa kolegama iz Ukrajine, Severne Makedonije i drugih država.

Drugog dana Kongresa, predsednik Čadež će učestvovati na inauguracionom sastanku Generalnog saveta Svetske federacije komora ICC (WCF GC) za čijeg je člana izabran u junu ove godine glasovima predsednika komora iz preko 120 država.

Svetski kongres komora pozicioniran je kao najvažniji događaj u poslovnom svetu. Trećeg dana ove manifestacije, 4. septembra, biće proglašen pobednik Svetskog takmičenja komora, a među finalistima je i projekat PKS – Centra za digitalnu transformaciju (CDT) SMEs support to Digital and AI transformation. Projekat PKS–CDT ušao je u finale u konkurenciji 83 projekta iz 41 zemlje, u kategoriji Najbolji inovativni projekat komore (Best Chamber Innovation Project).

U finalu ove kategorije, pored projekta Privredne komore Srbije SMEs support to Digital and AI transformation, nalaze se i projekat komore Business West iz Velike Britanije – „Inovacije u međunarodnoj trgovini: Carnet Tracker i CarnetCheck“, zatim projekat Privredne komore Ankare iz Turske – ATONET Smart Assistant (četbot podržan veštačkom inteligencijom), kao i projekat Privredne komore Irana – CHaCHa četbot.

Glavna tema ovogodišnjeg Kongresa je: „Privreda, komore, vlade: Partneri za prosperitet“. Učesnici Kongresa baviće se zajedničkim globalnim izazovima kao što su međunarodna trgovina, geopolitički poremećaji, spremnost za investicije, održiva energetska tranzicija, inovacije i digitalna transformacija.

Svetski kongres komora (World Chambers Congress) je inicijativa koju su pokrenuli i koju organizuju Međunarodna trgovinska komora i Svetska federacija komora (World Chambers Federation – WCF) kao njen organizacioni deo.

To je najveći i jedini međunarodni forum koji omogućava liderima i profesionalcima privrednih komora da dele najbolje prakse, razmenjuju ideje, razvijaju mreže i bave se najnovijim poslovnim pitanjima koja utiču na poslovne zajednice.

Svetski kongres komora prvi put je održan 1999. godine u Marseju, Francuska. Održava se svake druge godine u drugom regionu sveta.

Kongres pruža ogromne mogućnosti za povezivanje i jačanje odnosa sa predstavnicima komora, privrede i stručnjaka iz celog sveta. Na ovogodišnjem Kongresu u Melburnu od 2. do 4. septembra učestvuje 1200 predstavnika iz preko 100 zemalja. Prethodni Kongres održan je u Ženevi 2023.