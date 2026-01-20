Poljoprivreda

PODIGNITE PRINOS JAGODE: Ako primetite ovakve listove, odmah reagujte - Evo o čemu je reč i kako da reagujete za obilnu berbu?

K. Despotović

20. 01. 2026. u 11:21

AKO se u plasteniku ili na otvorenom desi da jagode slabo cvetaju i rađaju, možda pate od nedostatka jednog od ključnih elemenata za stabilne i visoke prinose.

ПОДИГНИТЕ ПРИНОС ЈАГОДЕ: Ако приметите овакве листове, одмах реагујте - Ево о чему је реч и како да реагујете за обилну бербу?

Foto Z. Jovanović

Brojni proizvođači jagoda žale se na slabije cvetanje jagoda i slabije prinose u odnosu na prošlu godinu. Vrlo lako je moguće da biljke pate od nedostataka fosfora koji je, uz azot, kalijum, bor, magnezijum i cink, najvažniji element za bolje cvetanje.

Crvenkasta boja na krajevima listova

Simptomi nedostatka fosfora na jagodama ogledaju se u tome da donji listovi poprimaju crvenkastu boju, a to se najbolje vidi na krajevima, tj. obrubu listova. Peteljke listova mogu da imaju ljubičastu nijansu, plodovi postaju manji, a koren se slabo razvija.

Na nedostatak ovog elementa može da utiče i duži period sa hladnijim vremenom, uz dosta padavina i povećanu vlažnost zemljišta. Temperature ispod 14 stepeni utiču na slabije zametanje i oplodnju biljaka. I jače đubrenje kalcijumovim đubrivima takođe može da utiče na manjak fosfora u zemljištu.

S druge strane, fosfor je važan za bolji kvalitet plodova i produžava njihovu trajnost nakon berbe. Pomaže boljem cvetanju i predstavlja izvor energije za biljku i procese u njoj. Oko 25 miligrama fosfora na 100 grama zemljišta predstavlja dobro snabdeveno zemljište pogodno za uzgoj jagoda.

Nije lako dostupan element

S obzirom na to da biljka može da ga apsorbuje samo u anjonskom obliku potrebno je obratiti pažnju i na dostupnost fosfora. Slabo je pokretljiv, samo dva centimetra u 10 godina, tako da mora biti blizu korenovih dlačica da bi ga biljka usvojila.

Na tržištu se mogu pronaći brojna, vodotopiva đubriva koja se mogu primeniti navodnjavanjem ili prskanjem preko lista, a postoje i đubriva sa bakterijama koje razlažu slabo topivi fosfor.

U svakom slučaju, preporuka uzgajivačima je da redovno obilaze svoje zasade i da obrate pažnju na nedostataka određenih elemenata, a najviše fosfora.

(Agroklub)

BONUS VIDEO:

POGLEDAJTE KAKO SU džemovi iz Raške stigli u sve krajeve sveta | Vesti iz Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?