PODIGNITE PRINOS JAGODE: Ako primetite ovakve listove, odmah reagujte - Evo o čemu je reč i kako da reagujete za obilnu berbu?
AKO se u plasteniku ili na otvorenom desi da jagode slabo cvetaju i rađaju, možda pate od nedostatka jednog od ključnih elemenata za stabilne i visoke prinose.
Brojni proizvođači jagoda žale se na slabije cvetanje jagoda i slabije prinose u odnosu na prošlu godinu. Vrlo lako je moguće da biljke pate od nedostataka fosfora koji je, uz azot, kalijum, bor, magnezijum i cink, najvažniji element za bolje cvetanje.
Crvenkasta boja na krajevima listova
Simptomi nedostatka fosfora na jagodama ogledaju se u tome da donji listovi poprimaju crvenkastu boju, a to se najbolje vidi na krajevima, tj. obrubu listova. Peteljke listova mogu da imaju ljubičastu nijansu, plodovi postaju manji, a koren se slabo razvija.
Na nedostatak ovog elementa može da utiče i duži period sa hladnijim vremenom, uz dosta padavina i povećanu vlažnost zemljišta. Temperature ispod 14 stepeni utiču na slabije zametanje i oplodnju biljaka. I jače đubrenje kalcijumovim đubrivima takođe može da utiče na manjak fosfora u zemljištu.
S druge strane, fosfor je važan za bolji kvalitet plodova i produžava njihovu trajnost nakon berbe. Pomaže boljem cvetanju i predstavlja izvor energije za biljku i procese u njoj. Oko 25 miligrama fosfora na 100 grama zemljišta predstavlja dobro snabdeveno zemljište pogodno za uzgoj jagoda.
Nije lako dostupan element
S obzirom na to da biljka može da ga apsorbuje samo u anjonskom obliku potrebno je obratiti pažnju i na dostupnost fosfora. Slabo je pokretljiv, samo dva centimetra u 10 godina, tako da mora biti blizu korenovih dlačica da bi ga biljka usvojila.
Na tržištu se mogu pronaći brojna, vodotopiva đubriva koja se mogu primeniti navodnjavanjem ili prskanjem preko lista, a postoje i đubriva sa bakterijama koje razlažu slabo topivi fosfor.
U svakom slučaju, preporuka uzgajivačima je da redovno obilaze svoje zasade i da obrate pažnju na nedostataka određenih elemenata, a najviše fosfora.
(Agroklub)
BONUS VIDEO:
POGLEDAJTE KAKO SU džemovi iz Raške stigli u sve krajeve sveta | Vesti iz Srbije
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)