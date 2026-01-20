PODIGNITE PRINOS JAGODE: Ako primetite ovakve listove, odmah reagujte - Evo o čemu je reč i kako da reagujete za obilnu berbu?

AKO se u plasteniku ili na otvorenom desi da jagode slabo cvetaju i rađaju, možda pate od nedostatka jednog od ključnih elemenata za stabilne i visoke prinose.

Foto Z. Jovanović

Brojni proizvođači jagoda žale se na slabije cvetanje jagoda i slabije prinose u odnosu na prošlu godinu. Vrlo lako je moguće da biljke pate od nedostataka fosfora koji je, uz azot, kalijum, bor, magnezijum i cink, najvažniji element za bolje cvetanje.

Crvenkasta boja na krajevima listova

Simptomi nedostatka fosfora na jagodama ogledaju se u tome da donji listovi poprimaju crvenkastu boju, a to se najbolje vidi na krajevima, tj. obrubu listova. Peteljke listova mogu da imaju ljubičastu nijansu, plodovi postaju manji, a koren se slabo razvija.

Na nedostatak ovog elementa može da utiče i duži period sa hladnijim vremenom, uz dosta padavina i povećanu vlažnost zemljišta. Temperature ispod 14 stepeni utiču na slabije zametanje i oplodnju biljaka. I jače đubrenje kalcijumovim đubrivima takođe može da utiče na manjak fosfora u zemljištu.

S druge strane, fosfor je važan za bolji kvalitet plodova i produžava njihovu trajnost nakon berbe. Pomaže boljem cvetanju i predstavlja izvor energije za biljku i procese u njoj. Oko 25 miligrama fosfora na 100 grama zemljišta predstavlja dobro snabdeveno zemljište pogodno za uzgoj jagoda.

Nije lako dostupan element

S obzirom na to da biljka može da ga apsorbuje samo u anjonskom obliku potrebno je obratiti pažnju i na dostupnost fosfora. Slabo je pokretljiv, samo dva centimetra u 10 godina, tako da mora biti blizu korenovih dlačica da bi ga biljka usvojila.

Na tržištu se mogu pronaći brojna, vodotopiva đubriva koja se mogu primeniti navodnjavanjem ili prskanjem preko lista, a postoje i đubriva sa bakterijama koje razlažu slabo topivi fosfor.

U svakom slučaju, preporuka uzgajivačima je da redovno obilaze svoje zasade i da obrate pažnju na nedostataka određenih elemenata, a najviše fosfora.

(Agroklub)

