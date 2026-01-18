ŠTA KOJEM POVRĆU NAJVIŠE PRIJA: Jutarnja prihrana je dobra ideja, evo i zašto - Kako sa zimskim povrćem?

PRAVILO je da se povrće prihranjuje ujutru, jer su temperature tokom dana više, pa će biljke bolje usvojiti i koristiti hraniva. Zimsko povrće ima sporiji metabolizam, zato su mu potrebne male, ali česte doze hraniva.

Prekomerno đubrenje može prouzrokovati stres korena i nakupljanje soli u zemljištu. Optimalan rN za povrće koje se gaji tokom zime je 6,0 do 7,0. Po potrebi, on se može korigovati, na primer dodavanjem dolomitnog kreča za povećanje, ili sumpora za snižavanje tih vrednosti.

A, šta kojem povrću posebno prija?

Spanać voli umereno plodno zemljište bogato organskom materijom. Prihranjujte ga kalcijum-nitratom svakih 10 do 14 dana, izbegavajte previše azota, jer može dovesti do nakupljanja nitrata.

Salata je osetljiva na nedostatak kalcijuma i to se odmah vidi na vršnim listovima koji trunu. Da bi se to izbeglo, treba je folijarno prihranjivati kalcijum-nitratom. Prija joj kombinacija organskog komposta s mineralnim đubrivima koja postepeno otpušta hraniva.

Mladom luku je potrebno više kalijuma za razvoj čvrstih stabljika. Preporučuje se da se zaliva svakih petnaestak dana rastvorom NPK đubriva u kojem je odnos hraniva 10-20-20 Pazite na zalivanje, jer zemljište treba da bude vlažno, ali ne i prevlažno.

Rukola je brzorastuće povrće zahteva dobar balans azota i kalijuma. Folijarno prihranjivanje rastvorom morskih algi pomaže boljem rastu.

Preporuka je da se povrće redovno pregleda, da se prate boja i stanje listova. Žuti listovi često ukazuju na manjak azota, dok crvenkasti tonovi mogu biti znak nedostatka fosfora. U većim plastenicima bi bilo poželjno da se uradi analiza zemljišta kako bi se precizno prilagodile doze hraniva.

Iako plastenik nije grejan, tokom toplijih dana bi ga trebalo provetravati kako bi se smanjila vlaga i sprečio razvoj parazita, prouzrokovača bolesti.

