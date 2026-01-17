POLJOPRIVREDNIK OSTAO BEZ 150 TONA KROMPIRA: Kako su društvene mreže "preveslale" jednog Poljaka

SA NjIVE u selu Dombrovica na jugu Poljske u samo jednom danu nestalo je 150 tona krompira nakon što je društvenom mrežom počela da kruži poruka kako ga vlasnik deli besplatno jer ne može da ga proda.

Lažna objava na društvenim mrežama poljskog poljoprivrednika je koštala čak 150 tona krompira.

Kako piše brusselssignal, ogromna količina ove namirnice sa njive u selu Dombrovica na jugu Poljske nestala je u samo jednom danu nakon što je internetom počela da kruži poruka kako ga deli besplatno jer ne može da ga proda.

Stotine automobila zainteresovanih građana sjatilo se s džakovima, kantama i prikolicama i iza sebe ostavilo - pustoš.

Pokazalo se na kraju da je sve bila laž jer je zapravo vlasnik destilerije Pjotr Grita kupio krompir dan pre i odlučio da ga privremeno smesti na svoje polje u selu.

Štetu procenjuje na otprilike 15.000 evra.

- Bio sam šokiran. Imam 68 godina i nikad u životu nisam doživeo ovako nešto - izjavio je Pjotr za Nowiny24, preneo je vice.com.

Navode i da se u videozapisu podeljenom na društvenim mrežama, koji je u međuvremenu uklonjen, mogao čuti glas muškarca koji snima s Pjotrove njive i govori da je poljoprivrednik izbacio 150 tona krompira koje nije mogao da proda i poručio svima da ih uzmu besplatno.

Malo ko je pomislio da bi vest mogla biti lažna, kako zbog čestih poziva samih poljoprivrednika u samoberbu tako i zbog loše situacije s otkupom.

