JEDINSTVENA INVESTICIJA U OVOM DELU EVROPE: Milan iz Stejanovaca prvi je u regionu - njegovi proizvodi na meniju ekskluzivnih restoranima

Prva farma u Srbiji i regionu za uzgoj i preradu 15.000 kunića godišnje treba da bude završena do kraja godine.

Nalaziće se u Stejanovcima, kod Rume. Objekat će biti tri puta veći od dosadašnje farme, u kojoj odgajivač Milan Pavlović drži tokom godine od 3.500 do 4.500 kunića i još toliko otkupi od kooperanata iz okoline Beograda, a meso prodaje ekskluzivnim restoranima u gradovima i turističkim centrima Srbije.

Meso je skuplje od ćuretine, a jeftinije od junetine i teletine, kilogram košta oko 1.200 dinara

Kako je Pavlović izjavio za Dnevnik, meso kunića se vraća na domaće tržište. Velikih farmi za njihov uzgoj bilo je za vreme SFRJ.

– Kada sam pre osam godina pokrenuo posao, na meniju nije imao kunića nijedan restoran. Sada snabdevam sve poznate restorane u Beogradu, Novom Sadu, na Kopaoniku. Meso kunića može se kupiti i u velikim trgovinskim lancima, uvezeno iz Mađarske, jer sve više ljudi se okreće zdravoj hrani – istakao je Pavlović. – Najzdravije je na svetu. Ima najveću nutritivnu vrednost, 23,5 odsto proteina, nema holesterola, spada u posna mesa i svuda u svetu je na meniju dva-tri puta nedeljno. U ishrani stanovnika Malte svakodnevno je na trpezi. Malta je najveći korisnik i odgajivač ovih životinja, malih sisara iz porodice zečeva. Gaje ih naveliko i Francuzi, Italijani, Španci.

Sam finansira izgradnju Izgradnju farme Milan Pavlović finansira iz svog džepa, premda se prijavljivao na republičke konkurise za podsticaje. – U Ministarstvu poljoprivrede kuniće su tek pre nekoliko godine prepoznali u grani stočarstva. Javio sam se na konkurs i sada čekam ishod – kazao je Pavlović navodeći da Pokrajina još ne daje novac za kuniće. Na farmi će osim mesta za tov i preradu imati i mini-klanicu. Sada kuniće nosi u Mali Iđoš. Kada bude zavrešen objekat, kazao je, potruduće se da dobije HACCP standrard. I proizvodiće i prerađevine: šunkaricu, suve kobasice, kulen i dimljeni batak.

Pavlović jedini u Srbiji drži rasu hikoli, idealnu za odgoj

Za prodaju po restoranima opredelio se jer već 20 godina prodaje vino. Pošto dobro poznaje domaće tržište, došao je na ideju da poziciju prodavca vina iskoristi i pruži sebi mogućnost za novi posao, da uz vino prodaje i meso koje je najsličnije ćuretini, a najbolje kada kunić dostigne od tri do 3,2 kilograma. Meso je skuplje od ćuretine, a jeftinije od junetine i teletine, kilogram košta oko 1.200 dinara.

Pavlović jedini u Srbiji drži rasu hikoli, idealnu za odgoj, nastalu 1988. godine. Hrani kuniće granulama u kojima su ovas, ječam, detelina...

– Ženke se kote sedam-osam puta godišnje i ako se u tovu othrani sedam mladunaca, smatra se idealnim prosekom – navodi Pavlović i dodaje da na farmi sada ima oko stotinu ženki u priplodu.

