NOVA PROVOKACIJA IZ ZAGREBA! Milanović: Oluja je bila pobednički i pošteni rat

"KADA se Srbija naoružava uz pomoć i nekih naših saveznika, onda se trebamo pitati je li to poštena igra”, rekao je hrvatski predsednik

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Predsednik Republike Hrvatske je juče tokom proslave zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je proterano stotine hiljada Srba i ubijeno više od 2.000 rekao da, izrekao neverovatne stvari. Između ostalog da se većina ljudi koji žive u Hrvatskoj slaže oko interpretacije događaja.

“Mislim i osećam da se velika većina ljudi slaže oko interpretacije događaja. Da je to bio pobednički, pošteni rat. Kada se Srbija naoružava uz pomoć i nekih naših saveznika, onda se trebamo pitati je li to poštena igra”, rekao je.

Isti događaj - etničko čišćenje više od 220.000 i ubistvo 1.904 Srba iz Srpske Krajine tokom hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja", i dalje se, nažalost, slavi u Hrvatskoj.

Dok jedni tuguju, drugi slave i tako već 31 godinu.

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U Mrkonjić Gradu u utorak uveče je održan centralni komemorativni skup povodom Dana sećanja na sve stradale u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja", koji su zajedno obeležile Srbija i Republika Srpska.

Obeležavanje pogroma nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine održan je na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića, na kojem se okupio veliki broj građana, a glavna poruka bila je da se nijedna "Oluja" protiv srpskog naroda više nikada nigde neće ponoviti.

Sa druge strane, dan kasnije Hrvatska je slavila "Oluju" kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.