VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Srbija na nogama nakon poruke predsednika!
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga i poslao moćnu poruku svom narodu
U objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika stoji:
"Srbin hoće da bude svoj na svome, da sam čuva svoje nebo, svoju zemlju, svoje žito i svoju šljivu. Naš koren je Srbija!"
Prethodno, predsednik Vučić čestitao je danas svim zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara u kojoj je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije.
"Poštovani rudari, hrabri sinovi naše zemlje, Dan rudara Srbije, 6. avgust, nosi breme višemilenijumske istorije, a u isto vreme i težinu blaga koju svakodnevno vadite iz utrobe zemlje. Rad u jami zahteva ne samo fizičku snagu, već i visoko izraženu svest o zajedničkom dobru. Svaka tona uglja, rude ili minerala izvađena iz zemlje plod je truda, izdržljivosti i, nažalost, čestog rizika kojem se rudari svakodnevno izlažu. Stoga, ovim povodom upućujem iskrene čestitke svim rudarima, zaposlenima u rudarskoj industriji, kao i njihovim porodicama, koje dele breme svakog silaska u jamu", navodi se u čestitki.
On je poželeo i da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.
"Slava i zahvalnost svima koji grade temelje naše privrede, duboko u zemlji, daleko od svetlosti dana. Sa zahvalnošću i poštovanjem pozdravljam vas rudarskim pozdravom - Srećno! Živela Srbija!", poručio je predsednik Srbije.
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