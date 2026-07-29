Društvo

AVION ER SRBIJE VAN SAOBRAĆAJA TRI MESECA: Da li je slučajnost što je oštećen tokom rada kompanije koja opslužuje Wizz Air?

T.J.

29. 07. 2026. u 14:33

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ER SRBIJA saopštila je da je avion YU-ASF oštećen na Aerodromu "Nikola Tesla" usled kontakta sa servisnom opremom eksternog operatera zemaljskog opsluživanja. Prema javno dostupnim informacijama, reč je o kompaniji Sky Partner, koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja letovima Wizz Air-a u Beogradu.

АВИОН ЕР СРБИЈЕ ВАН САОБРАЋАЈА ТРИ МЕСЕЦА: Да ли је случајност што је оштећен током рада компаније која опслужује Wizz Air?

Foto: Novosti

Er Srbija saopštila je da je njen avion registarske oznake YU-ASF privremeno povučen iz saobraćaja nakon što je na Aerodromu "Nikola Tesla" oštećen prilikom pružanja usluga zemaljskog opsluživanja.

Kako navode iz nacionalne avio-kompanije, do incidenta je došlo 28. jula, kada je servisna oprema eksternog operatera zemaljskog opsluživanja došla u kontakt sa avionom Er Srbije dok je opsluživala drugu avio-kompaniju.

Zbog obima oštećenja i neophodnih tehničkih procedura, avion će biti van saobraćaja oko tri meseca, što bi tokom letnje sezone moglo da dovede do izmena reda letenja, zamene tipa aviona i drugih operativnih prilagođavanja.

Ono što je privuklo pažnju jeste činjenica da je, prema javno dostupnim informacijama, eksterni operater zemaljskog opsluživanja Sky Partner zadužen za opsluživanje letova kompanije Wizz Air na Aerodromu "Nikola Tesla".

Foto: Novosti

Da li je ta okolnost samo slučajnost ili ima bilo kakve veze sa incidentom, za sada nije poznato.

Er Srbija naglasila je da je bezbednost putnika i posade apsolutni prioritet, kao i da su nadležni organi učestvovali u ispitivanju događaja i analizirali sve relevantne okolnosti.

Er Srbija se putnicima izvinila zbog mogućih neprijatnosti i poručila da će blagovremeno obaveštavati javnost o svim informacijama važnim za odvijanje saobraćaja.

BONUS VIDEO: Wizz Air bez odgovora na pitanja o bezbednosti putnika

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