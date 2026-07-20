PONEDELJAK DONOSI PLJUSKOVE I GRMLJAVINU: Sunčano vreme u samo jednom delu Srbije, a evo kolike nas temperature očekuju
U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom i najvišom temperaturom do 33 stepena, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Samo se na severu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od 17 do 22 stepena, a najviša od 27 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće oko 20, a najviša oko 28 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka (24. jula) očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom biti moguće još samo u utorak (21. jula) na jugozapadu i jugu zemlje.
Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 stepeni, a u utorak (21. jula) na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 stepena. Od subote (25. jula) biće pretežno sunčano uz porast temperature u svim krajevima.
BONUS VIDEO: SNAŽAN PLjUSAK U BEOGRADU: Kiša lije "kao iz kabla"
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