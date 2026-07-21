KAKAV OBRT! Dušan Tadić se dogovorio, bomba je spremna da eksplodira

USKORO pada i potpis!

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Dušan Tadić je i ovog leta jedna od glavnih tema prelaznog roka, a iako su ga mediji selili od Vojvodine do holandskog NEC Najmehena, iskusni plejmejker po svemu sudeći neće menjati podneblje.

Iako će 20. novembra proslaviti 38. rođendan, nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije i dalje poseduje fudbalsku magiju i prepoznatljivu fizičku spremu. Nakon glasina o prelasku u Holandiju, pojavile su se nove informacije o njegovoj sudbini.

Kako prenosi novinar Pablo Oliveira na društvenoj mreži X, Tadić je postigao usmeni dogovor sa Al Nasrom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Očekuje se da će potpisati jednogodišnji ugovor, dok detalji o plati još uvek nisu poznati.

O meia-atacante sérvio Dušan Tadić chegou a um acordo verbal com o clube Al-Nasr dos Emirados Árabes Unidos! 🇸🇷 🇦🇪



​O jogador deve assinar um contrato válido por uma temporada com o clube dos Emirados Árabes Unidos. Reforço de peso chegando para o ataque!

​💼 Acordo por 1 ano

🗣️… pic.twitter.com/8ZkxxFfpJb — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) July 20, 2026

Odluka će biti doneta brzo, jer je Tadić poznat po tome što ne odugovlači kada je reč o njegovoj karijeri. Podsetimo, on je prethodnu sezonu proveo u Al Vahdi, gde je postigao pet golova (jedan u prvenstvu) i osvojio Liga kup UAE, kao i UAE-Katar Čelendž šild.

Pre Bliskog istoka, Tadić je uspešno nastupao za: Fenerbahče, Ajaks, Sautempton, Tvente, Groningen i Vojvodinu, gde je i ponikao.

Kao jedan od zainteresovanih klubova pominjao se i nemački Šalke, koji je želeo da ponovo spoji Tadića i Edina Džeka, nekadašnje saigrače iz Istanbula. Holandski NEC je ipak u jednom trenutku delovao kao najrealnija opcija.

Naime, ekipa NEC Najmehena je iza sebe ostavila istorijsku sezonu, završivši na senzacionalnom trećem mestu u Erediviziji, ispred velikana kao što su Ajaks, Tvente i Alkmar. Time su obezbedili istorijski plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Koliko ovaj uspeh znači gradu, pokazalo je i masovno zajedničko gledanje žreba za treće kolo na gradskom trgu, gde su za rivala izvukli Olimpijakos. Usred tog slavlja, predsednik kluba Vilko van Šajk izazvao je pravu pometnju u javnosti kada je, komentarišući potencijalni dolazak Tadića, kroz šalu poručio da se „ne treba sve shvatati previše ozbiljno“, ostavljajući navijače u neizvesnosti.