LEGENDU PRETUKLI U BEOGRADU! Posle haosa na aerodromu policija ga krvavog izvela iz stanice

Fudbalski svet je šokirala vest o smrti Kevina Kigana, jedne od najvećih engleskih i svetskih fudbalskih legendi.

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Bivši napadač i selektor Engleske preminuo je u 75. godini, a njegova bogata karijera povezana je i sa neverovatnom pričom sa beogradskog aerodroma koja je decenijama bila obavijena velom misterije.

Kigan je bio jedna od najvećih zvezda sedamdesetih godina prošlog veka. Odigrao je 323 utakmice za Liverpul, postigao 100 golova i osvojio Evropsko prvenstvo (današnju Ligu šampiona) 1977. godine. Kasnije je dostigao vrhunac karijere u nemačkom HSV-u, osvojivši Zlatnu loptu za najboljeg igrača sveta dve godine zaredom - 1978. i 1979.

Za reprezentaciju Engleske nastupio je 63 puta i postigao 21 gol, bio je dugogodišnji kapiten, a kasnije i selektor Engleske i trener Njukasla, Fulama i Mančester Sitija.

Međutim, njegova impresivna biografija povezana je i sa bizarnim i nasilnim incidentom iz juna 1974. godine, koji je javno prećutkivan više od tri decenije, pišu Sportske novosti.

U junu 1974. godine, reprezentacija Engleske stigla je u Beograd na prijateljsku utakmicu protiv tadašnje Jugoslavije. Međutim, engleska reprezentacija je stigla kasno i bez zvanične opreme, pa ih niko nije dočekao na aerodromu u Surčinu.

Prema pisanju srpskih medija, engleski fudbaleri su stigli pod uticajem alkohola i neprimereno se ponašali u avionu. Svoju neozbiljnost nastavili su i na aerodromu – Kiganov saigrač Alek Lindzi je skočio na traku za prtljag imitirajući Čarlija Čaplina, što je odmah privuklo pažnju policije. Kigan se nasmejao scenariju i odbio je da posluša upozorenja obezbeđenja, nakon čega ga je policija na silu uvukla u prostorije aerodroma.

Prema engleskim izvorima i izveštajima, Kigan je bez ikakve krivice izvučen iz gomile i pretrpeo je fizičko zlostavljanje i batine u policijskoj stanici. Suočio se sa optužbama za narušavanje javnog reda, pa čak i za navodno seksualno uznemiravanje stjuardese i napad na službeno lice.

Tek nakon intervencije zvaničnika Engleskog fudbalskog saveza (FS) i predstavnika Jugoslovenskog fudbalskog saveza, policija je shvatila da ima jednog od najboljih engleskih fudbalera na udaru. Kigan je pušten posle manje od sat vremena sa vidljivim povredama i krvavim nosom.

U početku, uplašeni engleski reprezentativci su zahtevali da se utakmica otkaže i da se odmah vrate na Ostrvo, ali je meč odigran 5. juna 1974. godine, na prepunoj Marakani pred 90.000 gledalaca. Utakmica je završena 2:2, a upravo je oporavljeni Kigan postigao izjednačujući gol u 75. minutu.

Čitav skandal na beogradskom aerodromu zataškale su diplomatske službe Velike Britanije i Jugoslavije kako bi se izbegao međunarodni incident.

Priča o beogradskom prebijanju engleske zvezde izašla je na videlo tek 1. januara 2005. godine, kada je ukinut 30-godišnji embargo na tajne dokumente u Britanskom nacionalnom arhivu, čime je postala jedna od najneobičnijih linija u istoriji dva fudbalska saveza.